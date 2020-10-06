Toplu Konut İdaresi (TOKİ) birbirinden uygun fırsatları, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için duyuruyor. Son süreçte özellikle ev almak isteyen vatandaşlar fiyatları yakından takip ediyor. Son duyuruda yer alan bilgilere göre, 9 ilde toplam 400 konut uygun fiyattan satışa sunuldu. Ev almak isteyenlere büyük fırsatlar sunan TOKİ, açık satış duyurularını kurumsal internet sitesinde yer alan Satışlar sayfasından duyurdu. 120 bin liradan başlayan fiyatlarla yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade açık satış başvuruları sürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ Türkiye Geneli Açık Satış ilanlarını yayımladı. TOKİ Başkanlığı, Türkiye geneli 16 şehir ve bu şehirlerin ilçelerinde tamamladığı projelerinden konut satışları yapıyor. Alt gelir grubunda bulunan vatandaşlar için satış çıkarılan bu konutların büyük çoğunluğu 2+1 dairelerden oluşmakta.
KARABÜK'TE EVLER 414 LİRA TAKSİTLE
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 11 adet konut;ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 01 Eylül 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır.
Proje Adı: KARABÜK İLİ EFLANİ İLÇESİ ÇELEBİLER MAHALLESİ 96 ADET KONUT VE 1 ADET 3
DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 11 adet
Satış Yönetimi: Açık Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Satış tarihleri: 01 Eylül 2020 - 31 Aralık 2020
Satış Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Tüm Şubeler
Temerküz Şube: TC. Ziraat Bankası AŞ. Eflani/Karabük
• Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası
(www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları
aşağıda sunulmaktadır.
TOKİ KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Açık satış yöntemi ile çekilişsiz kurasız satışa sunulan evlere başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılıyor. Başvurular, her il için tarihler değişmekle birlikte 31 Aralık'a kadar yapılabilecek.
Alıcılar, açık satışın başladığı günde yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 144, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Açık satışa sunulan konutlardan 18 yaşını doldurmuş, Türk vatandaşı olan kişiler yararlanabiliyor. Başvuru esnasında fotoğraflı nüfus cüzdanı, vatandaşlık kimlik ve vergi sicil numaralarının ibrazı gerekiyor.
TOKİ İL İL KONUT FİYATLARI
Ankara Mamak Gülseren Mahallesi'nde yer alan 86 konut için başlangıç satış fiyatı 260 bin lira olarak açıklandı. 30 Aralığa kadar başvurunun yapılacağı konutların taksit tutarı ise bin 87 liradan başlıyor.
Bingöl Merkez İnönü Mahallesi'nde 1 konutun başlangıç fiyatı 240 bin lira olarak belirlendi. Taksit tutarı ise bin 3 lira.
Denizli ve ilçelerinde bulunan 201 konut 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız satışa sunuldu. Taksitler ise 420 liradan başlıyor.
Karabük Eflani Çelebiler Mahallesi'nde 16 konut 1240 bin lira başlangıç fiyatıyla satışta. Konutların taksitleri 415 liradan başlıyor.
Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi'nde 5 konut 185 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Taksitler 825 liradan başlıyor.
Mersin Gülnar Akdeniz Mahallesi'nde yer alan 39 konut 419 liradan başlayan taksit tutarı ile 125 bin 760 liradan satışa çıktı.
Samsun Vezirköprü Nalbantlı Mahallesi'nde 8 konut 256 bin liradan satışa sunuldu. Başlangıç taksit tutarı bin 280 lira olarak belirlendi.
Sivas Merkez Yenimahalle'de 17 konut 146 bin liradan satışta. 30 Eylül'e kadar başvuruların yapılabileceği konutların taksitleri 610 liradan başlıyor.
Tokat Merkez Dedeli Mahallesi'nde ise 27 konut 165 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcısını bekliyor. 31 Aralığa kadar başvuruların yapılabileceği konutların en düşük taksit tutarı 691 lira.
TOKİ AÇIK SATIŞ İLANLARI LİSTESİ NEDİR / NE DEMEK?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ alt gelir grubu satış ilanları çekilişsiz, kurasız başvuru önceliğine göre konut satışı yapılan ilanlardır.
Daha önce TOKİ tarafından alt gelir grubu olarak satışa sunulan konutlardan TOKİ stoklarında kalanlar için ayrıca bir kura çekilişi yapılmamakta, bu evler çekilişsiz olarak satılmaktadır. Örneğin kura çekilişinde adı çıkan kişinin TOKİ başvuru şartlarını taşımadığının tespit edilmesi nedeni ile hak sahibinin iptal edilmesi, yeterli başvuru olmadığı için konutun satılamaması gibi nedenlerle elde kalan konutlar TOKİ tarafından daha cazip koşullar ve düşük fiyatlarla satışa sunulmaktadır.
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