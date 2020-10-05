Şimdi paraya para demiyor! Bu işi yaptı zengin oldu! 11 yıl sabırla beklemişti!

'ÇOK GÜZEL BESİN KAYNAĞI'



Keçiboynuzu bahçesinde incelemelerde bulunan Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise "Keçiboynuzunun katma değeri yükseldi. Şu anda 10 ile 20 lira arasında pazar buluyor. Tüm çiftçilerimize öneriyoruz. Çünkü kırsal yerlerde, suyun olmadığı bölgelerde keçiboynuzu oluyor. Çok da güzel bir besin kaynağı, onun için pazarı da bol, pazarında herhangi bir tıkanma da yok.

Uzun soluklu (depolaması) olduğu için depolama konusunda herhangi bir maliyeti olmadığı için istediği zaman çıkarılıp satılabilen ambardaki tahıl gibi bir şey. Geçmişte çocukluğumuzda biz bunu hayvanlara yem olarak kullanıyorduk. Çünkü burası, Yörük olduğumuz için hayvan üretilen bir memleketti. Biz bunları dağlardan topluyorduk. Kışlık olarak keçilerin, hayvanların yemlerine karıştırıyorduk. Ancak şimdi çok ciddi bir besin kaynağı olduğunu öğrendik. Artık pazar değeri arttı. Kurak bölgelerdeki çiftçilerimize ekmelerini talep ediyoruz" dedi.