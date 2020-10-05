Maaşlara 286 TL zam gelecek

Yapılan tahminlere göre SSK ve Bağkur emeklileri için gelen zam ile beraber 286,25 TL artış meydana gelecek. En yüksek emekli maaşı 6375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6661,62 TL olacak.

Esnaflara en az 1971 TL maaş

En düşük esnaf emeklileri için verilecek aylıkların 1886 TL'den 1971 TL ye artış göstermesi de bekleniyor. 2000 yılından daha önce emekli olan SSK statüsündeki vatandaşlara taban aylık olarak da 2233 TL maaştan 2333 TL ye artacak. Şu an net bir açıklama gelmese bile yakın zamanda gelecek açıklama ile emekli maaşlarının ne kadar olacağı da merak ile bekleniyor.