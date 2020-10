5 Ekim işsizlik ve KÇÖ 2020 Eylül ayı yattı mı? Sorusu vatandaşlar tarafından aratılıyor. Bu anlamda Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödenekleri bugün hesaplara yatırılacak. Kısa Çalışma Ödeneği ile Türkiye'de milyonlarca çalışan devlet tarafından destekleniyorlar. Sigorta primlerine göre maaş miktarının belirlendiği KÇÖ'de vatandaşlar her ay devletin kendilerine sağladığı imkandan faydalanıyorlar. İşverenlere yük olmayan çalışanlar bu şekilde işsiz kalma riski de yaşamıyorlar. İş yerleri kısa çalışmaya giren ve şartları da Kısa Çalışma Ödeneği almaya uygun olan vatandaşlara her ay maaşlarının bir kısmı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıiğı tarafından ödenmektedir. İşte KÇÖ TC kimlik no 0-2-4-6-8 PTT ödeme sorgulama...