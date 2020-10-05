2021 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK SGK ve Bağ-Kur emeklileri 2021 yılında ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında emekliler zam almaya hak kazanıyor. Enflasyon verilerine göre belirlenen zam nedeniyle emekli maaşları yılda iki kez artıyor. Bu bağlamda Temmuz'da gelirleri yüzde 5.75 artan SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammını merak ederken, ipuçları da geliyor. Beklenti anketindeki enflasyon tahmini, zam oranının yüzde 5.4 olabileceğini gösteriyor. Öte yandan Kasım ayında yapılacak olan Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı emeklileri heyecanlandırdı. Emeklilere aile yardımı, intibak, ücretsiz ulaşım, indirimli tatil ve yaşı bekleyene sağlık hizmeti gibi talepler var. Gündeme alınıp karara bağlanması bekleniyor... İşte emeklilerin talepleri ve Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...