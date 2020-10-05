MEB ücretsiz tablet başvuru linki! Milli Eğitim Bakanlığı bedava tablet dağıtımı başladı mı? Acun Ilıcalı duyurduğu Laptop kampanyası ve TEKNOFEST 2020 paydaşlarının yaptığı bağışı dağıtma kısmı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. Acun Ilıcalı topladığı tüm parayı MEB'e aktaracak ve MEB başvuran tüm öğrencilere Laptopu ulaştırmak için uğraşacak. Başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağı ise henüz belirtilmedi. Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı bedava tablet dağıtımı yakın zamanda başlayacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TABLET MÜJDESİ!
Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı bir şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. 2.3.4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar neticesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. lise 12. sınıflarda belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Uygun bulunan köy okullarında da yüz yüze eğitimde herhangi bir engel görülmemiştir. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri MEB olarak dağıtmaya başlatıyoruz.
ÜCRETSİZ LAPTOP VE TABLET NASIL ALINIR?
Alan kişi ile veren kişinin birbirini tanımadığı ve görmeden yardım edeceği bu Askıda tablet kampanyasına nasıl başvuru ve yardım edebiliceğinizi araştırdık. Tuzla'da ikamet eden ve eğitim için imkanı olmayan öğrencilere ulaşmayı planlayan bu kampanya için askidatablet.com adresine girip "Askıdan Tablet Talep Et" butonuna tıklayınız.
BEDAVA TABLET VE LAPTOP BAŞVURUSU NEREDEN NASIL YAPILIYOR? MEB BEDAVA LAPTOP VE TABLET Mİ DAĞITIYOR?
Acun Ilıcalı duyurduğu Laptop kampanyası ve TEKNOFEST 2020 paydaşlarının yaptığı bağışı dağıtma kısmı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. Acun Ilıcalı topladığı tüm parayı MEB'e aktaracak ve MEB başvuran tüm öğrencilere Laptopu ulaştırmak için uğraşacak. Başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağı ise henüz belirtilmedi.
TUZLA'DA 'ASKIDA TABLET KAMPANYASI
Uzaktan eğitimden mahrum kalmış çocuklara el uzatıp askıya tablet bırakmak isteyen bağışçılar www.askidatablet.com üzerinden bilgilerini, askıya bırakmak istediği tablet sayısını ve türünü girerek kampanyaya destek oluyorlar. Belediye görevlileri de bağışçılarla iletişime geçerek tabletler teslim alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. "Askıda Tablet" kampanyası kapsamında tablet ihtiyacı olan Tuzla'da ikamet öğrenciler, www.askidatablet.com web sayfası üzerinden başvurularını yapabilecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce, uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrenciler için 10 bin adet tablet desteğinde bulunacak.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konu ile ilgili Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Belediye Başkanları başta olmak üzere görüşmeler yaptığının belirtildiği açıklamada, "Eğitimde fırsat eşitliğinin bütün çocuklara sağlanması gerektiği inancıyla, çocukların geleceğine katkı sunmak için Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde belediyelerimiz 10 bin adet tablet desteğinde bulunacaktır. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde tabletler uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi yavrularımıza ulaştırılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Nilüfer Belediyesi
Nilüfer Belediyesi, uzaktan eğitimden mahrum kalan öğrencilere, eğitimlerine devam edebilmeleri için tablet dağıtıyor. İhtiyaç sahibi ailelere verilen tabletler sayesinde öğrenciler, uzaktan eğitim sürecinde evlerinden canlı dersleri takip edebilecek.
Nilüfer Belediyesi'nin, tablet ya da bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimlerinden mahrum kalan öğrencilere destek olmak maksadıyla "Eğitime Destek Olun! Eksik Olmayın" sloganıyla başlattığı kampanya, dayanışmanın en güzel örneklerinden biri hâline geldi.
Pandemi nedeniyle eğitimlerini evlerinden sürdürmesi gereken ancak tabletleri olmadığı için eğitime katılamayan öğrencilere katkıda bulunmak için gerçekleştirilen kampanyaya çok sayıda destek geldi. Nilüfer Belediyesi ekipleri kampanya çerçevesinde toplanan tabletleri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine giderek, öğrencilere ulaştırmaya başladı.
Nilüfer'de yaşayan ve ihtiyaç sahibi oldukları belirlenen ailelere verilen kulaklık ve tabletler sayesinde öğrenciler, uzaktan eğitim sürecinde canlı dersleri aksatmadan, evlerinden takip edebilecek.
Pandemi döneminde Nilüfer'de dayanışmanın üst düzeye çıktığını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Eksik Olmayın" kampanyasına destek olan hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.
BİLGİSAYAR KAMPANYASI DESTEĞİ NASIL YAPILIR?
Corona virüsü nedeniyle uzaktan eğitim alacak öğrencilerin bazılarında bilgisayar olmaması ve eğitimden geri kalmaması adına başlatılan "Haydi şimdi" kampanyasına SMS yoluyla katılmak isteyenlerin "EĞİTİM" yazıp 2868'e mesaj göndermeleri yetiyor.
Türk Kızılay Mobil Çağrı merkezini "168"i arayarak bağış yapılabiliyor.
TABLET NEDİR?
Tablet pcler hem tablet hemde bilgisayar (laptop) özelliklerini bir araya toplayan yeni nesil cihazlardır.
Tablet, dokunmatik bir arayüze sahip kablosuz, kolay taşınabilir bir kişisel dijital asistandır (PDA). Bilgisayarların sahip olduğu özelliklerin kısıtlı bir kısmına sahiptir. Tabletler genellikle bir dizüstü bilgisayardan daha küçük fakat bir akıllı telefondan daha büyüktür.
PDA (Psersonal Digital Assistant): Türkçede "kişisel dijital asistan" olarak kullanılan kavram, son zamanlarda akıllı telefonları ve tabletleri tanımlamak için kullanılıyor.
Tablet PC, kişisel bir dijital asistan (PDA) ile dizüstü bilgisayar arasında bir melez olan taşınabilir bir bilgisayardır. Dokunmatik ekran arayüzüne sahiptir ayrıca portatif veya sabit bir klavyeye sahiptir. Tablet pcler bir çok yerde "2 in 1" ya da "2 si bir arada bilgisayar" terimleriyle de anılıyorlar.
Tablet Pcler normal tabletlerden daha üstün özelliklere sahiptir. Yerleşik Web tarama yeteneklerine, çoklu bağlantı seçeneklerine, kapasitif dokunmatik ekranlara sahiptir bununla birlikte multimedya yani dahili ses ve görüntü çıkışlarına (HD dahil) sahiptir. Tablet PC'lerde, kullanıcıların ekranları dikey veya yatay modda görüntülemelerine olanak veren ivmeölçer denilen ayarlama seçenekleri de bulunur.
Günümüz teknoloji dünyasında BYOD (Bring Your Own Device yani kendi cihazını kullan/getir) sistemi ile çalışan iş yerlerinde, kullanıcılar artık kendi bilgisayarlarını getirmekte, durum böyle olunca insanlar taşıması ve diğer özellikleri sayesinde tablet pclere yöneldi. Popülaritesi de böylece arttı.