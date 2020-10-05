BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BEDAVA TABLET AÇIKLAMASI

Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı bir şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. 2.3.4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar neticesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. lise 12. sınıflarda belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Uygun bulunan köy okullarında da yüz yüze eğitimde herhangi bir engel görülmemiştir. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri MEB olarak dağıtmaya başlatıyoruz.

ÜCRETSİZ LAPTOP VE TABLET NASIL ALINIR?

Alan kişi ile veren kişinin birbirini tanımadığı ve görmeden yardım edeceği bu Askıda tablet kampanyasına nasıl başvuru ve yardım edebiliceğinizi araştırdık. Tuzla'da ikamet eden ve eğitim için imkanı olmayan öğrencilere ulaşmayı planlayan bu kampanya için askidatablet.com adresine girip "Askıdan Tablet Talep Et" butonuna tıklayınız.

Karşınıza çıkan formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz. Doğruluğunu onaylayın ve formu gönderin. Belediye görevlileri formunuzu inceleyip doğruluğunu onaylayacak. Ardından askıya bırakılan tabletlerden biri belediye görevlileri tarafından evinize kadar getirecek. Eğer imkanı olmayan öğrencilere yardım etmek ve Askıya tablet bırakmak isterseniz "Askıya Tablet Bırak" butonuna tıklayınız.