Çevre ve Şehirclik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Ekim ve Kasım döneminde yeni bir indirim kampanyası başlatıyor. TOKİ peşin ödeme indirimi kampanyası kapsamında TOKİ'den ev alan kişiler borçlarını erken kapatarak tapularını hemen alma ya da borçlarının bir bölümünü ödeyerek indirimli bir şekilde borç hafifletme imkanına sahip oluyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yapmış olduğu bir açıklama ile TOKİ'nin son dakika indirim kampanyasına dair detayları paylaştı. Peki borcunu erken kapatanlar kaç lira indirim elde edecek, TOKİ peşin ödeme indirimi 2020 kampanyası ne zaman sona erecek, son başvuru tarihi ne zaman?