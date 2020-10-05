TOKİ Başkanlığı'ndan ev almış olan ve halen ödemelerine devam eden vatandaşlar için peşin ödemeler için indirim kampanyası geldi. Çevre Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan indirim kampanyasına Ekim ve Kasım ayının bir bölümüne kadar devam edecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlara, borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacağını ifade etti. TOKİ'den av almak için neler yapılmalı sorusuna cevap vermeden önce TOKİ'nin ne amaçla uygulamaya koyulduğunu belirtmek gerekir. TOKİ; dar ve orta gelir düzeyine sahip olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler tasarlayan kurum olarak oluşturuldu.