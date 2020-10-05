Maddi imkansızlıklar nedeni ile uzaktan eğitim sürecinde canlı derslerini takip edemeyen öğrenciler ve velileri, bedava laptop ve tablet kampanyaları başvurusu hakkında güncel gelişmeleri edinmeye çalışıyor. Kimi kurumlar doğrudan bedava tablet başvuru formu aracılığıyla başvuruları alırken kimileri ise MEB'e bağışlarını yapıyor. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan da açıklamalar geldi. Uzaktan eğitimden mahrum kalmış çocuklara el uzatıp askıya tablet bırakmak isteyen bağışçılar www.askidatablet.com üzerinden bilgilerini, askıya bırakmak istediği tablet sayısını ve türünü girerek kampanyaya destek oluyorlar. Belediye görevlileri de bağışçılarla iletişime geçerek tabletler teslim alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
TABLET KAMPANYALARI
Bakan Ziya Selçuk, tablet kampanyaları hakkında şunları söyledi:
Türk milletinin genel bir kültürel kodu var. Herhangi bir afet, deprem sel olduğunda ya da bir ihtiyaç olduğunda hemen organize oluyorlar. Bu bizim çok güzel bir hasretimiz. Bu anlamda biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmakta vazifemiz. Bir yandan da ulaşamadığımız çeşitli nedenlerden dolayı durumlar oluyor. Biz bunu takdir ile izliyoruz. Ama asıl olan vazife MEB'in. Çok sayıda okul yapan, bağış yapan hayırseverimiz var. Bu bizim zaman geleneğin içerisinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, Konya Belediyesi 10 bin tabletten bahsetti. Bir çok kuruluş ve Kızılay'ın bir çalışması olacak.
Bizim derdimiz bütün Türkiye'yi online üzerinden eğitmek değil. Bu geçici bir durum. Biz bundan kısmen faydalanacağız ilerde ama bizim asıl işimiz yüz yüze eğitim. Bu çerçevede il ve ilçe müdürlüklerimize vatandaşımızın gönüllü katkısı olacaksa tabii ki başvurabilir. Gelecek hafta başlayacak olan Kızılay'ın çalışmasına da katkı sağlayabilirler. Bunların hepsi bizim kurumlarımız.
Belediyelerin ücretsiz tablet için şartları
Esenler belediyesi
Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Esenler Belediyesinden 10 bin kişiye yapılacak dağıtımlar için esenler.bel.tr resmi adresi üzerinden başvuru yapılabilecek. Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak
Sosyal Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.
İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak.
Esenler'de ikâmet ediyor veya Esenler'de bir okulda okuyor olmak.
Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.
Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.
Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.
Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.
Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.
Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.
Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.
Tuzla Belediyesi
Uzaktan eğitimden mahrum kalmış çocuklara el uzatıp askıya tablet bırakmak isteyen bağışçılar www.askidatablet.com üzerinden bilgilerini, askıya bırakmak istediği tablet sayısını ve türünü girerek kampanyaya destek oluyorlar. Belediye görevlileri de bağışçılarla iletişime geçerek tabletler teslim alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. "Askıda Tablet" kampanyası kapsamında tablet ihtiyacı olan Tuzla'da ikamet öğrenciler, www.askidatablet.com web sayfası üzerinden başvurularını yapabilecek.
Eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurulan başvuru formları, belediye görevlileri tarafından incelenerek uygunluk durumu değerlendirilecek. Ardından askıya bırakılan tabletler görevliler tarafından öğrencilerin kapısına asılacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce, uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrenciler için 10 bin adet tablet desteğinde bulunacak.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konu ile ilgili Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Belediye Başkanları başta olmak üzere görüşmeler yaptığının belirtildiği açıklamada, "Eğitimde fırsat eşitliğinin bütün çocuklara sağlanması gerektiği inancıyla, çocukların geleceğine katkı sunmak için Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde belediyelerimiz 10 bin adet tablet desteğinde bulunacaktır. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde tabletler uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi yavrularımıza ulaştırılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Nilüfer Belediyesi
Nilüfer Belediyesi, uzaktan eğitimden mahrum kalan öğrencilere, eğitimlerine devam edebilmeleri için tablet dağıtıyor. İhtiyaç sahibi ailelere verilen tabletler sayesinde öğrenciler, uzaktan eğitim sürecinde evlerinden canlı dersleri takip edebilecek.
Nilüfer Belediyesi'nin, tablet ya da bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimlerinden mahrum kalan öğrencilere destek olmak maksadıyla "Eğitime Destek Olun! Eksik Olmayın" sloganıyla başlattığı kampanya, dayanışmanın en güzel örneklerinden biri hâline geldi.
Pandemi nedeniyle eğitimlerini evlerinden sürdürmesi gereken ancak tabletleri olmadığı için eğitime katılamayan öğrencilere katkıda bulunmak için gerçekleştirilen kampanyaya çok sayıda destek geldi. Nilüfer Belediyesi ekipleri kampanya çerçevesinde toplanan tabletleri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine giderek, öğrencilere ulaştırmaya başladı.
KONYAALTI BELEDİYESİ'NDEN İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE TABLET DESTEĞİ
Konyaaltı Belediyesi'nin ekim ayı olağan meclis toplantısı, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde, Semih Esen başkanlığında gerçekleştirildi. 11 gündem maddesinin yer aldığı meclis toplantısında Başkan Esen, Kovid-19 koşulları nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilerin önemli bir sorunu haline gelen tablet veya bilgisayar konusunu meclis gündemine taşıdı. Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, yoğun bir şekilde ailelerin tablet ihtiyacı konusunda belediyeye başvuruda bulunduğunu aktardı. Ekonomik nedenlerden dolayı her evde tablet ya da bilgisayar olmadığını belirten Esen, "Bize ulaşan talepleri imkanlar doğrultusunda karşılamaya çalıştık. Ancak hem Konyaaltı Kaymakamlığı'mıza hem de belediyemize bu konuda çok sayıda talep gelmeye devam ediyor" dedi.
"Bütçeden tabletler alınacak"
Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten ile sorunun çözümü noktasında görüşme yaptıklarını kaydeden Esen, ihtiyaç sahibi çocukların tespit edilip, eksiklerin giderilmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını söyledi. Esen, "Çocuklarımızın bu sorununu çözemez isek eğitimlerinde aksamalar olacak. Kaymakamlığımız ile işbirliği protokolü yaparak, ihtiyacı olan öğrencilerimizi tespit edeceğiz. Bu çocuklarımıza Konyaaltı Belediyesi bütçesinden tablet alarak, eğitimde sıkıntı yaşamaması ve eğitime ulaşma hakkını vereceğiz. Bu konuda meclis üyelerimizin bizlere destek vereceğini inanıyorum" dedi.
Başkan Esen'in konuşmasının ardından yapılan oylamaya meclis üyeleri evet oyu vererek belediyenin tablet almasını oy birliğiyle kabul etti.
ADANA'DA TABLET VE BİLGİSAYAR TOPLAMA KAMPANYASI
Adana Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle internet ortamında evlerden sürdürülen eğitim sisteminde, bilgisayar ve tableti olmayan ihtiyaç sahibi ailelere destek vermek amacıyla kampanya başlattı.
"Bu Dayanışmada Gelecek Var" mesajıyla başlatılan kampanyayla ilgili açıklama yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Kullanmadığınız eski tablet ve bilgisayarlar ile destek için yeni satın aldığınız tablet ve bilgisayarları topluyor, gerçek ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşturuyoruz" dedi.
Yardımda bulunmak isteyen hayırseverler ve talepte bulunmak isteyen ihtiyaç sahipleri sefkatkoprusu.com adresinden doldurulacak formlara ulaşabiliyor. Büyükşehir Derman ekibi tablet ve bilgisayarları hayırseverlerin evlerinden alıp, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıracak.
Gerekli belgelerle birlikte Derman ekibine başvuruda bulunan vatandaşların bilgileri elektronik bilgi sistemi üzerinden sorgulanacak, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilenlere öncelik verilecek.
SINIF TAM ÖĞRETMENİM" TABLET BAĞIŞ KAMPANYASI
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından toplumsal dayanışma, birlik ve beraberliği pekiştirmek adına başlatılan kampanya ile 19 Mayıs ilçesinde uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenci kalmayacak.
19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol yaptığı açıklamada, "Kampanya kapsamında EBA Canlı Ders ve EBA Portalı ile diğer internet tabanlı eğitim uygulamalarını kullanarak uzaktan eğitime daha çok katılmalarını sağlayabilmek amacıyla toplanan tabletler ihtiyacı olduğu tespit edilen öğrencilere en kısa sürede ulaştırılacak, tablet bağışında sıfır ve kullanılmış çalışır durumda cihazlar kabul edilecek. İhtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti ve kampanyada elde edilen cihazların bu öğrencilere teslimi ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek. Kampanyaya bağışta bulunacak katılımcılardan, nakdi yardım alınmayacak olup direk tablet bağışına dönüştürülecektir. Özellikle 300 tablet ile kampanyaya destek olan 19 Mayıs Belediye Başkanımız Osman Topaloğlu başta olmak üzere bütün bağışçılarımıza teşekkür ederim" dedi.
Tablet dağıtımında öncelikle kırsal bölgeler TRT EBA TV'yi izleyemeyen, TV olmayan okul çağı kardeş sayısı fazla öğrencilere, yatılı olan öğrencilerden EBA Destek Noktalarına ulaşım konusunda sorun yaşayan ve okul çağı kardeş sayısı fazla kırsal bölgelerdeki öğrencilere, sınav döneminde olan 8. sınıf ve 12.sınıf öğrencilerinden başlanacak. Dağıtımlar daha sonra 5. sınıf ve 9.Sınıf öğrencileri şeklinde ilerlenecek
BEŞİKTAŞ'TA 'ASKI TABLET'LER BELEDİYE EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Beşiktaş Belediyesi'nin, uzaktan eğitim sürecine destek olmak ve öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için başlattığı ''Askıda Cihaz'' kampanyasına Beşiktaşlı ilçe sakinleri katkı sağlayarak ellerindeki tablet, bilgisayar ve televizyonları ihtiyaç sahibi komşularına ulaştırılması için belediye ekiplerine teslim etti.
Covid-19 salgının çıktığı ilk günden bu yana ilçe sakinlerine her türlü desteği verdiğini belirten Beşiktaş Belediyesi uzaktan eğitim alan öğrenciler için de harekete geçti. Evlerinde tablet, bilgisayar ya da televizyon olmadığı için derslerini takip edemeyen öğrencilerin Beşiktaş Belediyesi'nin ''Askıda Cihaz'' kampanyasıyla derslerinden geri kalmayacağı belirtildi. Beşiktaş Belediyesi ilçedeki hayırsever vatandaşlardan aldığı tablet, bilgisayar ve televizyonları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya başladı.
''Askıda Cihaz'' kampanyasına destek veren hayırsever ilçe sakinleri Beşiktaş Belediyesi'ne ve Başkan Rıza Akpolat'a öğrencilerin yanında olarak böyle bir kampanya düzenlediği için teşekkür etti ve duygularını şu sözlerle dile getirdi: ''Uzaktan eğitimde imkanı olmayan çocuklar için çok üzülüyoruz. Beşiktaş Belediyemiz, sağolsun bir kampanya düzenlemiş. Elimizde olan bu aletleri onlara iletmemizde yardımcı olacaklar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine, çocuklarımızın da inşallah işine yaramasını umuyorum. İnşallah bir öğrencimize, bir kardeşimize faydası olur.''
TABLET NEDİR?
Tablet pcler hem tablet hemde bilgisayar (laptop) özelliklerini bir araya toplayan yeni nesil cihazlardır.
Tablet, dokunmatik bir arayüze sahip kablosuz, kolay taşınabilir bir kişisel dijital asistandır (PDA). Bilgisayarların sahip olduğu özelliklerin kısıtlı bir kısmına sahiptir. Tabletler genellikle bir dizüstü bilgisayardan daha küçük fakat bir akıllı telefondan daha büyüktür.
PDA (Psersonal Digital Assistant): Türkçede "kişisel dijital asistan" olarak kullanılan kavram, son zamanlarda akıllı telefonları ve tabletleri tanımlamak için kullanılıyor.
Tablet PC, kişisel bir dijital asistan (PDA) ile dizüstü bilgisayar arasında bir melez olan taşınabilir bir bilgisayardır. Dokunmatik ekran arayüzüne sahiptir ayrıca portatif veya sabit bir klavyeye sahiptir. Tablet pcler bir çok yerde "2 in 1" ya da "2 si bir arada bilgisayar" terimleriyle de anılıyorlar.
Tablet Pcler normal tabletlerden daha üstün özelliklere sahiptir. Yerleşik Web tarama yeteneklerine, çoklu bağlantı seçeneklerine, kapasitif dokunmatik ekranlara sahiptir bununla birlikte multimedya yani dahili ses ve görüntü çıkışlarına (HD dahil) sahiptir. Tablet PC'lerde, kullanıcıların ekranları dikey veya yatay modda görüntülemelerine olanak veren ivmeölçer denilen ayarlama seçenekleri de bulunur.
Günümüz teknoloji dünyasında BYOD (Bring Your Own Device yani kendi cihazını kullan/getir) sistemi ile çalışan iş yerlerinde, kullanıcılar artık kendi bilgisayarlarını getirmekte, durum böyle olunca insanlar taşıması ve diğer özellikleri sayesinde tablet pclere yöneldi. Popülaritesi de böylece arttı.