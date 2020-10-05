Milyonlarca çalışan daha az prim ödeyip erken emekli olma peşinde. Emekli olmak için, sigorta başlangıç tarihinize göre sizden istenen prim gün sayınızı ve yaş haddini doldurmanız gerekmektedir. Ancak yaşı doldurup prim gün sayısını doldurmamış olanlar nasıl emekli olabileceklerini merak etmektedir. Emekli olmak isteyip prim günleri yetersiz gelenler için bazı şartların oluşturulması halinde emeklilik imkânı sağlanıyor. Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu, 1999 Eylül ayı öncesinde çalışma hayatına başlamış olan vatandaşlara talep etmeleri durumunda 3600 prim günle emeklilik hakkı sağlıyor. Özel şartlarla sağlanan bu emeklilik modelinde vatandaşların gün ve yaş şartlarını da sağlamaları gerekiyor.
4500 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Tüm vatandaşlar çalışmalarının karşılığı olan emekliliğin hayalini kurar. Emeklilik için gerekli şartlar, sigortalılık süresi, yaş haddi ve prim ödemesidir. Bu şartlar tamamlandığı takdirde emekli olan vatandaşlar bazı durumlarda çalışma süreleri boyunca yeterli prim gününü dolduramayabiliyor. Bu vatandaşlar için ise bazı imkânlar bulunmaktadır. Çalışma süresini ve yaşını doldurmuş vatandaşlar için 4500 günle emeklilik formülü ortaya çıkar.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş haddinden emekli olabilmeyi sağlamaktadır. Sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra olan vatandaşlar 4A (SSK) kapsamında emekli olabilir, bunun için 4500 günü tamamlaması yeterli olacaktır.
Buna göre;
– Sigorta girişi 08.09.1999 tarihinde olan ve 30.04.2008 tarihine kadar çalışan kadın işçiler 4500 günü tamamladıktan sonra 58 yaşında ve 25 senelik sigortalılık süresinde emekli olabilir.
– Sigorta girişi 08.09.1999 tarihi ve 30.04.2008 tarihine kadar çalışan erkeklerin 4500 günden emekli olabilmesi için 60 yaşını doldurması ve 25 senelik sigortalılık süresi olması gerekmektedir.
Erkeklerde 4500 günden emeklilik şartı;
25 sene sigortalılık süreci ve 60 yaşını doldurma şartı vardır. Buna göre:
– 05.2002 ve 23.05.2005 tarihleri için 56 yaşının doldurulmuş
– 05.2005 ve 23.05.2008 tarihleri için 57 yaşının doldurulmuş
– 05.2008 ve 23.05.2011 tarihleri için 58 yaşının doldurulmuş
– 05.2011 ve 23.05.2014 tarihleri için 59 yaşının doldurulmuş
– 05.2014 ve sonrası için emekli olabilmek için 60 yaşını doldurmak gerekmektedir.
Kadınlarda 4500 günden emeklilik şartı;
4500 prim gününün doldurulmasının yanı sıra 58 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Kadın çalışanlarda da erkeklerde olduğu gibi 25 senelik sigorta hizmeti aranmaktadır.
– 05.2002 ve 23.05.2005 tarihleri için 52 yaşın doldurulmuş
– 05.2005 ve 23.05.2008 tarihleri için 54 yaşın doldurulmuş
– 05.2008 ve 23.05.2011 tarihleri için 56 yaşın doldurulması
– 05.2011 ve sonrası için emekli olmak isteyen kadın vatandaşların 58 yaşını doldurması gerekmektedir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1 Ocak 2001 sigorta başlangıç tarihim var. 21.02.1975 doğumluyum. Halen 1280 gün ödenmiş prim güne sahibim. Askerliğimi ödemedim. M. GÖKTAN
İşe başlangıcınıza göre 7000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Ancak askerliği borçlanırsanız (18 ay); 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5975 prim günü tamamlayıp 58 yaşınızın tamamlanacağı 21.02.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz.
Emekli olabilmek için yaşı bekliyorum. Yaşımın tamamlanmasına 2.5 yıl var.
Mahkemeye verip yaşı büyütsem erken emekli olabilir miyim? A.S.
Sonradan yani ilk işe girdikten sonra yaşı büyütmek erken emekli etmez. Bu sebeple ilk işe başladığınız tarihte kaç doğumluysanız emeklilikte de bu tarih geçerli olacaktır. O nedenle yaş büyütmeyle uğraşıp zaman harcamayın.
05.10.1959 doğumluyum. 31.03.1976 tarihinde sigortalı oldum. 21.03.1979 tarihinde askerlik yaptım. Toplam ödenmiş 1920 günüm var.
Askerlik günlerim 610 gün. B. ÇELİK
İşe girişi 08.09.1976 tarihinden önce olanlarda kademeli olarak artan yaş şartı aranmaz. Erkeklerde tam emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün, kısmi emeklilik için 55 yaş ve 3600 prim gün aranmaktadır.
Siz de işe girişinize göre 3600 günü tamamlar tamamlamaz kısmi emekli olabilirsiniz. Bunun için 1920 günün üzerine askerliği borçlanıp toplamda 2520 güne ulaşırsınız. Eksik kalan 1080 günü (3 yıl eder) prim ödeyip tamamlayarak, tamamladığınız tarihte emekli olursunuz. 55 yaş şartınız 2014 yılında tamamlanmış. Bu nedenle yaş sıkıntınız yok. Askerlik borçlanmasını yapıp, 3 yıl daha prim ödeyin.
1993 Temmuz SSK girişliyim. 5200 gün prim ödemem var. 30.08.1977 doğumluyum. Askerlik 6 ay yaptım ve ödemedim. K. ASLAN
İşe başlangıcınıza göre 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 2031 yılında yaşınız dolacak. Bu durumda 475 gün eksik olan primlerinizi tamamlamanız şartıyla emekli olabileceğiniz tarih 11.12.2031 olacaktır.