Kadroya alınan taşeron işçilerin TİS görüşmeleri için heyecan başladı. Ekim ayının sonunda sona erecek sözleşmelerin ardından taşeron işçilerin iş kolu için düzenlemeler de Resmi Gazete'de yayımlanmaya başladı. Korona nedeniyle gelen kısıtlamanın sona ermesinin ardından belediyeler bünyesinde çalışan işçiler için toplu sözleşme görüşmelerine başladı ve zam haberleri gelmeye başladı. Çiğli Belediyesi'nde yetkili sendika arasında devam eden toplu sözleşme süreci sona erdi ve işçilere rekor zam geldi. DİSK Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü 'nün de katılımıyla gerçekleşen törene DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel İş Sendikası İzmir 8 Nolu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin ve işçiler katıldı.
TAŞERON İŞÇİLERİN BEKLEDİĞİ KRİTİK TARİH
Taşeron işçilerin önümüzdeki yıllarda tüm mali ve ekonomik haklarının belirleneceği toplu iş sözleşmesinde tarih belli değil. Ancak taşeron işçilerin takip edebilecekleri bir süreç bulunuyor.
Bu süreç kapsamında öncelikle taşeron işçiler için daha önceki açıklanan mali ve sosyal haklar sözleşmesi sona erecek. Bu sözleşme sona ermesi için son tarih 31 Ekim. Bunun ardından taşeron işçilerin iş kolu değişecek. Ardından ise toplu iş sözleşmeleri yapılacak.
Bu çerçevde Ekim ve Kasım ayının ilk döneminde toplu iş sözleşmelerinde detaylar belli olacak.
YÜZDELİK DİLİM, EK ÖDEME ARTIŞI, MAAŞ ZAMMI
Taşeron işçiler için en önemli husus maaş zammı. Çalışma Bakanlığı'nın teklifi, Türk İş'in talebi burada önemli olurken gündemde konuşulan rakamlar yüzde 8-10 bandı ile yüzde 17.5-20 bandı olarak göze çarpıyor. Bunun dışında taşeron işçiler için yüzdelik dilim düzenlemesi de gündemde. Taşeron işçilerin maaşlarının kadroya alınmadan önceki asgari ücret oranına göre düzenlemeyi içeren yüzdelik dilimin masada olması bekleniyor. Bir diğer talep ise bayram, eğitim, düğün ve diğer alanlarda yapılan ikramiye ile ek ödemelerin yeni ekonomik duruma göre güncellenmesi.
TAŞERON İŞÇİLERİN BEKLEDİĞİ KRİTİK TARİH GELİYOR
KHK kapsamında 2017 yılında kadroya alınan taşeron işçiler için Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı mali ve sosyal haklar tablosu halen uygulamada.
Taşeron işçiler için bu süreç 31 Ekim tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra ise toplu iş sözleşmesinden elde edilen kararlar uygulanacak. Bu kararlar taşeron işçilerin maaş zam oranlarından, ikramiye ödemelerine, tayin hakkından, görev tanımına kadar her alanda belirlenecek.
Taşeron işçiler için yetkili sendika hükümete taleplerini iletecek, Çalışma Bakanlığı ise bu taleplerin ardından tekliflerini sunacak. Ortak karar alınması durumunda yeni oranlar ve sosyal haklar belirlenmiş olacak.
YENİ HAKLAR NE ZAMAN UYGULAMAYA GİRECEK?
Mali ve sosyal haklar için düzenlemeleri bekleyen taşeron işçiler yeni hakların ne zaman maaşlara ve diğer ödemelere yansıyacağını merak ediyorlar.
Bu noktada kritik tarih 31 Ekim 2020. Bu tarihe kadar geçerli olacak olan mevzuat, yeni haklar ile değişecek. Çalışma Bakanlığı işe yetkili sendikanın önümüzdeki günlerde bu görüşmelere başlamaları ve 31 Ekim tarihinden önce tüm detayların belli olması bekleniyor.
TAŞERON İŞÇİLER İÇİN TAYİN HAKKI
Taşeron işçilerin tayin hakkı konusunda mahkeme kararı bulunuyor. Bu karar eşi kamuda çalışan bir taşeron işçi tarafından açılan dava sonucunda ortaya çıktı. Mahkeme taşeron işçinin eşinin yanına naklen atama ile tayin edilmesine karar verdi.
İller arası gerçekleşen bu tayin hakkında önemli olan noktalar ise taşeron işçinin eşinin kamuda çalışması ve tayin talebinin iller arası olması.
Basında yer alan tayin hakkı düzenlemesinde ise taşeron işçiler için bazı olasılıklar ele alınıyor. Bunlardan birincisi il içi ve il dışı tüm taşeron işçiler için tayin hakkı olurken ikinci ihtimalde eşi başka ilde olan aile birliği olmayan taşeron işçiler için tayin hakkı.
Bunların dışında sadece kurum içi tayin hakkı sağlanması bir diğer ihtimal olarak gösteriliyor.
Taşeron işçilerin tayin hakkı taleplerinin 2020 yılı Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında ele alınması kuvvetle muhtemel. Çalışma Bakanlığı ile yetkili sendikanın bu konuda nasıl bir karar vereceği ise 900 bin işçi tarafından merak ediliyor.