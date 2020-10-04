Konut Kredisi Masrafları Nelerdir?

Ferdi kaza ve hayat sigortası 100 lira ile 400 lira arasındadır. Tespitinde ev sahibinin yaşı, kaç para ev kredisi çektiği ve evin durumu göz önüne alınır.Konut kredisi dosya masrafı ortalama 500 lira civarındadır. Hakem heyetleri tarafından geri alınabilinen bu masraf için bankalar halen konut bu ücreti almaya devam ederler. Bu ücretin geri ödenmesi için talepte bulunmayan kişiler ise, kaderlerine razı olarak bu parayı öderler. Ancak hakem heyetine başvuranlar ise basit bir dilekçe ile parayı geri alabilirler. Yine bu parayı ödemek istemiyor iseniz, yaşadığınız yerde hizmet veren bir avukata başvuru da bulunarak 25 TL. noter vekalet ücreti ile bankalara ödediğiniz dosya masrafını geri alabilirsiniz.

Konut Kredisi Nasıl Alınır?

Bankalar ev finansmanında üst sınırı her ne kadar yukarıda bahsettiğimiz gibi eksper değerinin yüzde seksenini esas alarak hesaplasalar da, birde kredi çekenin ödeme gücünün hesaplaması var. Burada eğer kefil vs. yok ise, tek kişinin maaş bordrosu üzerinden kredi çekiliyor ise, banka kişinin evraklarla ispat etmiş olduğu tüm gelirinin maksimum %70 seviyesinde kredi verebilir. Yani kredi çeken kişi 1.000 TL. maaş alıyorsa, aylık ödeyeceği ev kredisi 700 TL. yi geçemez. Bunun üstüne banka peşinatsız veya peşinatlı konut kredisi vermez.

Emlak GYO tarafından 60 ay vadeli sıfır faizli konut kredisi verilmektedir. Bu kredi ile hiç parası olmayan vatandaş kira öder gibi ev sahibi olabilecektir. Kredinin vadeleri ve faiz oranları ödenecek peşinat oranına göre değişmekte olup, bu kampanya dahilinde düşük faiz oranından faydalanmak için en az %10 peşinat şarttır. Yine bu kredi paketinde, Türkiye'de ilk kez 20 Yıl 240 Ay Vadeli Konut Kredisi verilmektedir. Üstelik 20 yıl vadeli konut kredisinin faiz oranları kampanya dışında diğer bankaların verdikleri kredilerle hemen hemen aynıdır. Eğer %10 oranında peşinatınız var ise (100 bin liralık evin 10 bin lirasını peşin ödeyebilirseniz) mutlaka bu kampanyaya başvurun.