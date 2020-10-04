Şartlar ve detaylar belli oldu! Emekliler yıllardır bekliyordu! 625 TL maddi destek verilecek…

SGK-SSK ve Bağkur emeklileri için ek ödemeler yan ödemeler artarak devam ediyor. Emekli maaşına ek olarak promosyon miktarları oldukça merak ediliyor. Emekliler için ikinci fırsat devam ediyor. Bu fırsattan yeni emekli olanlardan yararlanabiliyor. Emekli olanlara en az 625 TL verilirken kampanyalar ile bu rakam artabilir. Bilindiği üzere emekli vatandaşlar için bankalar maaş promosyonu ödemesi yapıyorlar. Bu ödeme tutarlarında en alt sınır Şubat ayında belirlenirken çok sayıda banka kendi özel kampanyasını uyguluyor. Daha çok emeklinin kendi bünyesinden maaşını kullanmasını isteyen bankalar bu promosyon ödemelerinde tutarları artırdılar.