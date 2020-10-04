Şartlar ve detaylar belli oldu! Emekliler yıllardır bekliyordu! 625 TL maddi destek verilecek…

SGK-SSK ve Bağkur emeklileri için ek ödemeler yan ödemeler artarak devam ediyor. Emekli maaşına ek olarak promosyon miktarları oldukça merak ediliyor. Emekliler için ikinci fırsat devam ediyor. Bu fırsattan yeni emekli olanlardan yararlanabiliyor. Emekli olanlara en az 625 TL verilirken kampanyalar ile bu rakam artabilir. Bilindiği üzere emekli vatandaşlar için bankalar maaş promosyonu ödemesi yapıyorlar. Bu ödeme tutarlarında en alt sınır Şubat ayında belirlenirken çok sayıda banka kendi özel kampanyasını uyguluyor. Daha çok emeklinin kendi bünyesinden maaşını kullanmasını isteyen bankalar bu promosyon ödemelerinde tutarları artırdılar.
TEB'DEN EMEKLİLERE 1200 TL'YE VARAN PROMOSYON ÖDEMESİ
Bilindiği üzere emekli vatandaşlar için bankalar maaş promosyonu ödemesi yapıyorlar. Bu ödeme tutarlarında en alt sınır Şubat ayında belirlenirken çok sayıda banka kendi özel kampanyasını uyguluyor. Daha çok emeklinin kendi bünyesinden maaşını kullanmasını isteyen bankalar bu promosyon ödemelerinde tutarları artırdılar.
TEB'in Yeni Promosyon Kampanyası
TEB'den emekli maaş promosyonu almak isteyen vatandaşlar öncelikle banka ile sözleşme imzalayacaklar. Emekli maaşını 3 yıl boyunca TEB bünyesinden almayı taahhüt edecek emeklilere ise banka maaş tutarına göre promosyon ödemesi yapacak.
* TEB aylık maaşı 1499 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL nakit promosyon 300 TL ek promosyon ile toplam 800 TL ödeme yapacak.
* TEB aylık maaşı 1500 TL ile 2499 TL arasında olan emeklilere 625 TL nakit promosyon 375 TL ek promosyon ile toplam 1000 TL ödeme yapacak.
* TEB aylık maaşı 1499 TL'ye kadar olan emeklilere 750 TL nakit promosyon 450 TL ek promosyon ile toplam 1200 TL ödeme yapacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
TEB emekli promosyon ödemelerinden faydalanmak isteyen müşteriler herhangi bir TEB şubesinden başvurularını yapabilirler. Promosyon ödemelerinden faydalanmak için müşterilerin en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri isteniyor.
Hangi Emekliler Promosyon Almaya Hak Kazanıyor?
Emekli maaşı alan her emekli kendine bir banka seçerek ödenek almaya hak kazanırlar. Emekli kişinin kendi seçtiği bankaya 3 yıl maaş alacağına dair imzaladığı taahhüt vermesi yeterlidir.
2. Promosyon Ne Zaman Verilecek?
Emekliler için promosyon 2017 yılının Şubat ayında başlatıldı. 3 yıllık yapılan taahhüt süresi sona erdiğinde ikinci dönem ödemeleri yapılacaktır. 3 yıl dolduktan sonra ikinci ödemeyi alacaklar.
Aynı Banka Zorunluluğu Var mı?
Taahhüt süresi dolan emekliler seçtikleri banka ile yaptıkları taahhüt 3 yıl sonra yenileniyor. Yenilenen promosyon ile ikinci ödemelerini alabilirler.
Süre Dolmadan Banka Değişikliği Yapılır mı?
Eğer herhangi bir kredi kullanmadıysanız kalan süre promosyonunu iade edip bankanızdan ayrılabilirsiniz.
Ödeme Alınacak Banka Nasıl Değiştirilir?
Maaşın ödeneceği bankanın herhangi bir şubesine başvuruda bulunmanız yeterli olacak. Bankanızı E-Devlet üzerinden de seçebilirsiniz.
Ödemeler Ne Kadar Olacak?
Emekli maaşları 1,500 ile 2,500 TL olanlar en 625 TL alırken 2,500 TL'yi aşan emekliler ise en az 750 TL'ye kadar ödeme alabiliyor.
Yeni Emekli Olanlar Ne Zaman Başvuruda Bulunmalı?
Emeklilik başvurusunda bulunurken maaş seçme imkânı bulunuyor. Başvurunuzu yaparken promosyon tutarlarına göz atarak seçim yapabilirsiniz. Maaş belirlenir belirlenmez taahhüdünüzü gerçekleştirebilir ve ödemenizi alabilirsiniz.
Emekliye 2912 TL memura 3849 TL!
Memurların ve emeklilerin yüzde 3'lük Ocak zammı, yıl sonu TÜFE tahminine göre enflasyon farkıyla artacak. En düşük aylık memurda 3 bin 849, emeklide 2 bin 912 liraya yükselecek. Peki, Ocak zammı SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve memurların maaşlarına nasıl yansıyacak?
Memurlara, memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, Yeni Ekonomi Programı'ndaki TÜFE tahminine göre enflasyon farkı ile bu oran artabilecek. 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek.
Programdaki yüzde 10.5'lik tahmin, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4.49 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 0.49 enflasyon farkıyla yüzde 3.49'a çıkacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 3.49'a yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 849, memur emeklisi aylığı ise 2 bin 912 liraya ulaşacak.
523 TL AİLE YARDIMI
Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 3.49 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 363,34 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 79,93 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 39,97 liraya çıkacak.
6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 523,2 liraya ulaşacak.