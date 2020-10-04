KOSGEB kadın girişimci desteği nedir? KOSGEB kadın girişimci desteği şartları 2020 nelerdir?

KOSGEB kadın girişimci desteğini sürdürüyor. Kadınların kendine güvenmesi, cesaretli olması ve kendi parasını kazanması için önemli bir destek veren KOSGEB farklı çeşitlerde bu imkanı sunmaktadır. Peki KOSGEB kadın girişimci desteği şartları 2020 nelerdir? KOSGEB kadın girişimci desteğinden yararlanmak isteyenlerin ne yapması, nelere dikkat etmesi gerekir? İşte merak edilen tüm bilgiler…
KOSGEB HİBE KREDİ DESTEĞİNİN AMACI NEDİR?
İlk olarak KOSGEB hibe desteğinin neden verildiğini bilmemiz de fayda olacağını düşünüyorum. Neden bize bu birim iş yeri açmak için hibe veriyor hiç düşündünüz mü? Hemen ben sizlere bunun nedeni açıklayayım, daha sonra ise kurumdan nasıl hibe alacağımızı detaylı ve anlaşılır bir şekilde sizlere anlatacağım. Kurum; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kurulmuştur. Açılımı ise Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'dır. Kuruluş amacı ise işsizliği düşürmek ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak olan KOBİ ile iş fikrine sahip olan yeni girişimcileri doğru bir şekilde ticari faaliyete dahil etmektir. Bu amaç ile kurulan kurum bir çok destek programları oluşturmuştur. Bu destek programları içerisinde ise yeni iş yeri kuracak olan girişimcilere "Girişimcilik Destekleri" adı altında yer alan "Girişimciliği Geliştirme Destek Programı" ile destek verilmektedir. Bu programdan yararlanmak isteyen girişimcilerin bazı şartlara sahip olması gerekir. Bu şartların yanı sıra ise program kapsamında yer alan hibe teşviklerini alması için de yine bazı adımları yerine getirmesi gerekir.
KOSGEB KADIN GİRİŞİMCİ DESTEĞİ ŞARTLARI 2020 NELERDİR?
Kurum tarafından istenilen şartlar nedir?
İlk olarak 18 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmalısınız. Üst yaş sınırı yoktur.
Daha önce KOSGEB den hibe almamış olmalısınız
PKK, FETÖ gibi terör örgütü suçlarında habis almamış ve mensubu olmamanız gerekir.
Herhangi bir yerde sigortalı olarak çalışmıyor olmalısınız.
Uygulamanız Gereken Adımlar neler?
KOSGEB Desteklenen Sektörler NACE kodları içerisinde yer alan bir iş fikrine sahip olmanız gerekir.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başvurusuna bulunarak "Girişimcilik Sertifikası" almalısınız.
İşletmenizi kendi sermayeniz ile kurmanız
KOSGEB "Geleneksel Girişimcilik Destek Programı" ve sonrasında şayet iş fikriniz uygun ise "İleri Girişimcilik Destek Programı" başvurusunda bulunmanız
Başvuru sonrasında size verilen gün geldiğinde KOSGEB iş planı projenizi sunmanız gerekmekte siniz.