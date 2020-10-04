KOSGEB kadın girişimci desteği nedir? KOSGEB kadın girişimci desteği şartları 2020 nelerdir?

KOSGEB HİBE KREDİ DESTEĞİNİN AMACI NEDİR?

İlk olarak KOSGEB hibe desteğinin neden verildiğini bilmemiz de fayda olacağını düşünüyorum. Neden bize bu birim iş yeri açmak için hibe veriyor hiç düşündünüz mü? Hemen ben sizlere bunun nedeni açıklayayım, daha sonra ise kurumdan nasıl hibe alacağımızı detaylı ve anlaşılır bir şekilde sizlere anlatacağım. Kurum; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kurulmuştur. Açılımı ise Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'dır. Kuruluş amacı ise işsizliği düşürmek ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak olan KOBİ ile iş fikrine sahip olan yeni girişimcileri doğru bir şekilde ticari faaliyete dahil etmektir. Bu amaç ile kurulan kurum bir çok destek programları oluşturmuştur. Bu destek programları içerisinde ise yeni iş yeri kuracak olan girişimcilere "Girişimcilik Destekleri" adı altında yer alan "Girişimciliği Geliştirme Destek Programı" ile destek verilmektedir. Bu programdan yararlanmak isteyen girişimcilerin bazı şartlara sahip olması gerekir. Bu şartların yanı sıra ise program kapsamında yer alan hibe teşviklerini alması için de yine bazı adımları yerine getirmesi gerekir.