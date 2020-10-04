İŞKUR Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında en az ilkokul mezunu binlerce Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine güvenlik, MEB bakım, onarım ve temizlik alanında personel alımı yapılıyor. Adaylar noter kurası ile atanacaktır. Adaylar, başvuru işlemlerini 18.09.2020 tarihinde tamamlamıştı. İŞKUR TYP başvuru tarihleri illere göre değişiklik gösteriyor. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, sonuçları heyecanla bekliyor. Hak kazanan adaylar bazı ilanlar için noter kurası ile bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilana tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.
KURA İLE SONUÇLAR BELİRLENECEK
TYP ilanlarına başvuru yapan adaylar, kuraya tabi tutulacak. Kuraya tabi tutulan adaylardan ASİL ve YEDEK listeler belirlenecek.
ASİL adaylar, TYP ilanını kazanan ve göreve başlayacak adaylardır. ASİL olarak kazanan adaylardan evrak teslimi yapmayanların yerine YEDEK adaylar çağrılacak.
EVRAK TESLİMİ
TYP sonucunda asil olarak kazanan adaylar evraklarını teslim edecek. Evraklarını teslim etmeyen adayların yerine YEDEK adaylar çağrılacak.
SONUÇLAR
TYP kura çekimi sonrası sonuçlar İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanacak.
İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
İŞKUR TYP başvuru tarihleri illere göre değişiklik gösteriyor. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, sonuçları heyecanla bekliyor.
Hak kazanan adaylar bazı ilanlar için noter kurası ile bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilana tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.
HANGİ İLLERE ALIM YAPILIYOR?
İŞKUR Typ ilanları şu şekilde:
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen okulların güvenliği temizliği ve bakım onarımı konularında kadrolu istihdam gerçekleştirilemeyen alanlar için geçici süredeki personel başvuruları İŞKUR üzerinden online ALO 170 hattından yapılabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Yaş şartında 18 yaşını doldurmuş olmak. İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak. SGK'dan herhangi bir emekli aylığı, gelir aylığı ya da malül aylığı almıyor olmak gerekmektedir. Adayların eğitim şartlarında herhangi bir mezuniyet şartı aranmayacak. Fakat halihazırda örgün bir eğitime devam eden adaylar bu ilanlara başvuru gerçekleştiremeyecekler. Açıköğretim mezunları başvuru yapabilecek mi belli oldu. Örgün öğretim dışında Açıköğretim ile Lise, Üniversite okuyan öğrenciler puanlara başvuru yapabilecekler. Daha önce toplum yararına programı kapsamında görevli iken kendi kusurlarını nedeniyle işten çıkarma tutulmamış olmalı istenmektedir. 2019 ve 2020 eğitim öğretim döneminde güvenlik görevlisi kadrosunda çalışan TYP çalışanlarının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde başvuru yapabilecekler.
ADAYLAR NASIL SEÇİLİYOR?
Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.
- Noter kurası yöntemi,
- Liste yöntemi,
- Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.
İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.
Kadınlar,
35 yaş üstü bireyler,
Engelliler,
Eski hükümlüler,
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,
TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.
TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.
TYP NEDİR?
İŞKUR'un yeni istihdam yaratmak amacıyla oluşturduğu Toplum Yararına Çalışma (TYP), işsizliğin yoğun olduğu dönem veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla, özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla uygulanan programlardır.
Son dönemlerde ciddi bir iş imkanı yaratan Yararına Programlar (TYP), özellikle devlet kurumlarına personel istihdam edilmesi anlamında pek çok işsize belirli sürelerde iş kapısı açmıştır.
TYP'DEN EN FAZLA NE KADAR YARARLANILIR?
TYP kapsamında 12 ay içerisinde ayrı ayrı olarak veya bir defada en fazla 9 ay süreyle çalışılabilmektedir. Katılımcıların programlara katıldığı tarihten itibaren 12 ay sonra yeniden yararlanma hakkı doğar. Bir katılımcı aynı kurum veya kuruluşla düzenlenen TYP da en fazla 18 ay süreyle çalışabilmektedir.