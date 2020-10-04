Türkiye'de online alışveriş mağazacılığında en önemli sitelerden bir tanesi olan Trendyol 6-7-8 Ekim indirimleri başlıyor. Onlarca markanın binlerce ürününde yüzde 10'dan yüzde 90'a ulaşan indirim kampanyası uygulanıyor. Müşterilerin ihtiyaç duyabileceği her ürünün yer aldığı sanal mağazada uygulanan indirim kampanyasına ilişkin tüm detaylar ise şu şekilde; 6 Ekim Salı günü başlayacak olan Trendyol büyük Ekim indirimleri 8 Ekim Çarşamba gece yarısına kadar devam ediyor.
TRENDYOL HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM VAR?
TRENDYOL HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM VAR?
Müşterilerin ihtiyaç duyabileceği her alanda ürünün yer aldığı online alışveriş mağazasında, kampanyanın ilk gününde çok sayıda üründe stoklar tükendi. Firmaların en çok satılan ürünleri ise şu şekilde oldu.
En fazla alışveriş yapılan alanların kadın ve erkek giyim kategorisinde olduğu düşünülüyor. Hem kadınlar hemde erkekler için çok cazip seçeneklerin yer aldığı satışlarda özellikle günlük giyim ürünleri büyük ilgi görüyor. Bunun yanında vatandaşların tercih ettiği bir diğer alan ise çocuk giyim.
Günlük ihtiyaç için vatandaşların giyimden sonra ise ayakkabı alanında alışveriş yaptığı düşünülüyor. Kadınlara özel indirimlerin yer aldığı ayakkabı satışlarında uygulanan indirimler müşterileri memnun etmiş durumda. Bununla birlikte elektronik, kişisel bakım, ev eşyaları da diğer ilgi gören kategoriler.