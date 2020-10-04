TRENDYOL HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM VAR?



Müşterilerin ihtiyaç duyabileceği her alanda ürünün yer aldığı online alışveriş mağazasında, kampanyanın ilk gününde çok sayıda üründe stoklar tükendi. Firmaların en çok satılan ürünleri ise şu şekilde oldu.

En fazla alışveriş yapılan alanların kadın ve erkek giyim kategorisinde olduğu düşünülüyor. Hem kadınlar hemde erkekler için çok cazip seçeneklerin yer aldığı satışlarda özellikle günlük giyim ürünleri büyük ilgi görüyor. Bunun yanında vatandaşların tercih ettiği bir diğer alan ise çocuk giyim.