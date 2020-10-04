Asgari ücretle çalışan kadınlar anne olmaya hazırlandıklarında çok sayıda destek ödemesi alırlar. Bu ödemelerin bir kısmı doğumdan hemen bir kısmı doğum izni sürecinde yapılır. Devlet tarafından geri ödemesiz çok sayıda para veriliyor. Vatandaşların bir çoğunun ise bundan haberi olmuyor. Annelere İŞKUR ve SGK aracılığı ile son dönemde çeşitli destekler yapılıyor. Çalışan ve çalışmayan her anne belirli programlara katılarak 9.214 TL'ye kadar destek alıyor. Peki anneler bu destekten nasıl yararlanabiliyor? Ayrıca evlenme hayali kuran genç kızlara ve erkeklere devlet yardım ödemesi yapıyor. 9 bin TL'ye ulaşan destekten yararlanmak isteyen gençlerin sağlamaları gereken tüm koşulları detayları ile sizlerle paylaşıyoruz.
ANNE YARDIMLARI ÖDEME TABLOSU
Annelere yapılan ödemelere dair tablodaki rakamlara ayrıca haberimizin içinde bahsettiğimiz 300 TL doğum parası da eklenmiştir.
ÇEYİZ HESABI İLE EVLİLİK DESTEĞİ ALABİLİRSİNİZ
Devletten evlenmeden önce destek almak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken koşulların başında anlaşmalı bankaların birinden Çeyiz Hesabı açılması. Bankalardan çeyiz hesabı açan gençlere bu hesapta para biriktirmeleri durumunda geri ödemesiz yardım sağlanıyor. Hesapta ne kadar uzun süre ne kadar çok para birikimi yapılırsa destek miktarı o kadar artıyor.
Ödeme Detayları ve Destek Miktarı
Devlet tarafından sağlanan destek miktarı ödeme süresine göre değişiyor. En az birikim yapma süresi 3 yıl en fazla 5 yıl. Birikim süresine göre oluşan destek tablosu şu şekilde;
Çeyiz Hesabında 36 aydan 47 aya kadar birikim yapanlar, yapılan birikim tutarının yüzde 20'si destek alırlar. Bu süre için en fazla destek miktarı 6 bin 500 TL: Eğer süre 47 ay ile 59 ay arasında olursa destek tutarı yüzde 22'ye çıkar ve en fazla ödeme tutarı 7 bin 500 TL olur. Çeyiz hesabında 60 ay veya daha fazla birikim yaparsanız destek miktarı 9 bin TL'ye ulaşır.
Başvuru Şartları
Devletin, Çeyiz Hesabı ile sağladığı yardım parasını almak için başvuru yapacak kişinin 18 yaşından büyük 27 yaşından küçük olması şartı bulunuyor. Bunun yanında hesabın en geç 24 yaşında açılmış olması şartı var.
Maaşa göre değişiyor
Doğum (rapor) parası, maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. En düşük tutar 1 Ocak itibarıyla 7 bin 325 liraya yükseldi. Brüt maaşı 7 bin lira olan bir anne ise 17 bin 422 lira alacak. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığını doğum izniniz biter bitmez 'turkiye.gov.tr'den kontrol edin
Emzirme parası
SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. 1 Ocak itibarıyla 202 liraya çıktı. Bağkur'lu anneler de süt parası alabiliyor. Emzirme ödeneği her doğumda bir kere verilir.
Çoğul gebelikte 30'ar gün ekleniyor
SSK'lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte 30'ar gün ekleniyor. Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1.472 lirasını da devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor. Annenin asgari ücretle çalıştığını varsayarak, işveren 1.162 lira, devlet 1.472 lira ödüyor. Yarım çalışma ödeneği, Damga Vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değil.
Süt parası için 5 yıl
SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. 1 Ocak itibarıyla 202 liraya çıktı. Bağkur'lu anneler de süt parası alabiliyor. Emzirme ödeneği her doğumda bir kere veriliyor.