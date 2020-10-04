Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Ekim ayı başında bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. En yüksek vadeli mevduat faiz getirisine sahip olan Burgan Bank'ta 10.000 TL'sini değerlendirmek isteyen bir müşteri 32 gün sonunda 96 TL getiri sağlar. İNG Bank'ın faiz oranıyla sağlanan getiri tutarı ise 93 TL olur.
32 günlük hoşgeldin en yüksek mevduat faiz oranları!
Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Ekim ayı başında bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı? Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.
* Fibabanka Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.00
* Vakıfbank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 11.75
* HSBC Bank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 11.00
* Burgan Bank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.90
* İNG Bank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.50
* ICBC Bank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.45
* QNB Finansbank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.30
* Vakıfbank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 11.75
* Ziraat Bankası 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 11.00
* Halkbank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 9.75
NOT: Vadeli mevduat hesapları bankalar tarafından anlık olarak değiştirilebilmektedir
Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?
Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.
Mevduat Faiz Oranları
Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
Vade Çeşitleri
Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz. Vadelere göre faiz oranlarını inceleyerek sizin için en karlı vadenin hangisi olacağına karar verebilirsiniz.
Vadeli mevduatta stopaj kesintisi
Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.