Asgari ücretli çalışanlar için vergi dilimi değişikliği Eylül ayından itibaren geçerli oluyor. Eylül ayı bordrosunda kazancın bir kısmı yüzde 15'den, bir kısmı yüzde 20'den vergilenecek. Yılın kalan son üç ayında ise tüm kazancı yüzde 20'den (daha yüksek orandan) vergilenecek. Vergi dilimi değişikliği nedeniyle şuan 2 bin 324 TL olarak ödenen net asgari ücrette kesinti olması gerekiyordu. Ancak devlet bu kesintilere müdahale ediyor ve asgari ücretlilerin maaşlarının aynı kalmasını sağlıyor. Vergi diliminin değişmesi nedeniyle özellikle AGİ ödemeleri yüksek olan vatandaşların almış oldukları maaşlarda kesintiler yapılacak. Milyonlarda asgari ücretliyi yakından ilgilendiren düzenleme esasları kimin ne kadar maaş alacağı haberimizde.
GELİR VERGİSİ ÖDEME ORANI ARTTI KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Asgari ücretli çalışanlar için vergi dilimi değişikliği Eylül ayından itibaren geçerli olacak. Eylül ayı bordrosunda kazancın bir kısmı yüzde 15'den, bir kısmı yüzde 20'den vergilenecek. Yılın kalan son üç ayında ise tüm kazancı yüzde 20'den (daha yüksek orandan) vergilenecek. Vergi dilimi değişikliği nedeniyle şuan 2 bin 324 TL olarak ödenen net asgari ücrette kesinti olması gerekiyordu. Ancak devlet bu kesintilere müdahale ediyor ve asgari ücretlilerin maaşlarının aynı kalmasını sağlıyor.
Asgari ücretle çalışanların ödemiş oldukları vergi yılın ilk 8 ayı 375 TL olurken bundan sonraki dönem için 400 TL'ye yükselecek. Asgari ücretlinin son üç ay bordrosunda ise 500,31 lira gelir vergisi kesintisi yapılacak. Ancak her durumda asgari ücretlinin net maaşı 2 bin 324 liranın altına düşmeyecek.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ARTACAK?
Asgari ücret ile çalışanların maaşları yılda bir defa yükseliyor. Her yıl Aralık ayında işverenler, işçi sendikası ve hükümet tarafından gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında maaş oranı belirleniyor. Bu maaş zam oranı ise Ocak ayından itibaren uygulamaya giriyor. Asgari ücretle çalışanlar bundan sonraki dönemde ilk zamlı maaşlarını Ocak ayında alacaklar.
ASGARİ ÜCRETE EK ZAM MÜJDESİ NASIL GELİR?
Asgari ücretle çalışan vatandaşlar için 2020 yılı aylık maaş tutarı yüzde 15.03 oranında yapılan zam sonrası 2 bin 324 TL oldu.
Eğer hükümet 2020 yılında vergi düzenlemesi konsunda bir adım atarsa maaşlar ortalama 400 TL civarında yükselebilir.
Asgari ücretle çalışan vatandaşlar her ay halen 375 TL gelir vergisi ödemesi yapıyorlar. Bu gerli vergisine ek olarak yapılan diğer bir ise 22 TL tutarında ki damga vergisi. Vergilerin tamamen kaldırılması ve maaşlara eklenmesi durumunda ise asgari ücret 400 TL ek zam alabilir.
ASGARİ ÜCRET NEDİR?
Bir insanın, en temel ihtiyaçları olan; beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek düzeyde düzenlenen bir işçiye verilebilecek;
ASGARİ ÜCRETİ ÖDEMEYEN İŞVERENE CEZA VAR MIDIR?
İşçiye asgari ücretten daha düşük bir maaş vermesi YASAKTIR. Dolayısıyla asgari ücretten daha düşük maaş ödenmesi işveren açısından cezai yaptırımlar içermektedir.
Asgari Ücretten Düşük Maaş Verilmesi Cezası 289 TL'dir.
2020 yılı itibariyle İş Kanuna göre bir işçiye asgari ücretten daha düşük maaş verilmesi İŞÇİ BAŞINA HER AY 289,00 TL idari para cezası uygulanmasına neden olur.
Asgari Ücretin Altında Maaş Verilmesi İşçi İçin Haklı Fesih Nedeni Sayılmaktadır.
Asgari ücret altında maaş ödenmesi halinde işçi iş akdini haklı nedenle fesih edebilir. Çalışan en az 1 yıldır çalışıyorsa kıdem tazminatı almaya hak kazanır.
Aradaki Maaş Farkı Geri Alınabilir.
Çalışan kendisine ödenmiş olan ücret ile asgari ücret arasındaki maaş farkını geri alabilir.
İşveren 1-3 yıl arası hapis cezası alabilir.
Asgari ücret aldığı beyan edilen çalışanın daha düşük bir ücret alması halinde Vergi Usul Kanunu'na göre işveren muhteviyatı itibari yanıltıcı belge düzenlemiş sayılacak ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecekler.