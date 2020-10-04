Doğada kendiliğinden yetişiyor! Tezgahta 10 liraya satılıyor! Bin bir derde deva

Kalp rahatsızlıklarına iyi geldiği, bağışıklığı güçlendirici ve kilo vermeyi kolaylaştırıcı özellikleri ile bilinen Aluç meyvesi, Ekim ayının gelmesi ile tezgahlarda yerini aldı. Avrupa, Kuzey Amerika ve Kuzey Asya'ya özgü, boyu 7 metreye kadar büyüyebilen, beyaz tonlarında çiçeklere sahip, dalları dikenli yabani bir ağaçtır (Crataegus). Antioksidan ve C vitamini açısından oldukça zengin olan alıç, yüzyıllar boyunca sindirim problemleri, kalp yetmezliği ve yüksek tansiyon için bitkisel bir ilaç olarak kullanılmıştır. Aslında, geleneksel Çin tıbbının önemli bir parçasıdır. Alıçın sağlık için faydalarını haberimizde sizler için derledik... Alıçın faydaları nelerdir?
Sivas ve çevresinde Ekim ayında sulak bölgelerde yetişen Aluç ya da Alıç olarak bilinen meyve insan sağlığına pek çok faydası ile biliniyor. Doğada kendiliğinden yetişen meyve, özellikle kalp hastalıkları başta olmak üzere bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Aluç, yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeyi de kolaylaştırıyor. Ham olarak yenmesinin yanı sıra marmeladı ve sirkesi de yapılarak sofralarımızda yer buluyor. Dikenli bir ağaca sahip olan bu meyve, dalından tek tek toplanıyor. Sivaslı satıcılar ise iğne yardımıyla ipliğe geçirerek satışa sunuyor. Aluç meyvesi toplayanlar için doğada bedava. Zahmete girmek istemeyenler için kilosu 10 TL, bağı ise 5 TL'den satılıyor.
'VİRÜS DÖNEMİNDE TÜKETEREK BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREBİLİRİZ'
Sivas Medicana Hastanesi Diyetisyeni Eda Ünal, Aluç meyvesinin kullanım alanlarından bahsederek faydalarını anlattı. Ünal, meyvenin bağışıklığı güçlendirici özelliği nedeni ile salgın döneminde kullanılabileceğini belirterek, "Aluç genellikle Sonbaharda, dağlarda sulak alanlarda yetişen bir meyve. Sivas ve çevresinde oldukça sık görülüyor. C vitamini yönünden zengin olan bu meyve bağışıklığımızı güçlendiriyor. Aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarına da iyi gelen bir meyve. Bunun dışında da anksiyete azaltıcı etkisi var. Genelde meyve olarak tüketebildiğimiz gibi son zamanlarda sirke olarak da tüketiyoruz. Çorbalarda, salatalarda bu Korona virüsü döneminde kullanarak bağışıklığımızı güçlendirebiliriz. Ayrıca Aluç sirke olarak kullanıldığında metabolizmayı hızlandırıcı ve kilo vermeyi hızlandırıcı etkiye sahip. Yağ yakımını da hızlandırıyor. Fazla tüketildiğinde diğer meyvelerde olduğu gibi ishal gibi çeşitli zararları olabiliyor. Aluç sirkesi asidik bir yapıdadır. Doğrudan kullandığımızda seyrelterek kullanmalıyız. 1 çay bardağı suya bir tatlı kaşığı sirke koyarak seyreltebilirsiniz'' şeklinde konuştu.
KIŞ AYLARINDA MARMELAT OLARAK SOFRALARIMIZDA YER BULUYOR
Sivaslı Aluç satıcısı Cafer Eraslan, Aluçları iğneyle tek tek ipe dizdiklerini dile getirerek, "Sivas'ın dağlarından toplanır. Biz bunları tek tek iğne yardımıyla ipliğe dizeriz. Sivaslılara sunarız. Yurt içine yurt dışına her tarafa gönderiyoruz. Ekim ayında tam başlar hasadı Aralık ayına kadar devam eder. Biraz zahmeti olan bir meyve. Ağacını bilenler bilir dikenlidir. Bağını 5 liraya satıyoruz'' dedi.
Kış ayları için Aluç marmeladı yapan Fatma Bulut ise "Aluçlarımızı kendi ellerimizle topladık. Daha sonra kaynattık. Önceden annelerimiz kevgirden geçirirlermiş biz blenderden geçirdik. Daha sonra süzgeçten geçirdik. Kaynamaya bıraktık. Ardında şekerimizi de ilave edeceğiz. Kıvamına bakacağız. Gerekirse biraz limon koyacağız. Kıvamı olduktan sonra kavanozlarımıza koyup dolaplarımızda saklayacağız'' şeklinde konuştu.
ALIÇIN FAYDALARI
Alıçın sağlık için faydalarından bazıları şunlardır:
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Alıç içerdiği C vitamini sayesinde, vücutta biriken tehlikeli toksin maddelerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktadır. Antioksidanlar açısından çok iyi bir kaynak olan alıç, beyaz kan hücrelerinin aktivitesini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kolesterol ile mücadele
Alıçın diğer bir sağlık yararı, kötü kolesterolü ortadan kaldırma ve iyi kolesterolü artırma yetenekleridir. Alıç, kalbinizi koruyan; göğüs ağrısı ve tıkalı arterler gibi durumları tedavi eden flavonoidler içerirler.
Yaşlanma belirtilerine karşı koruma sağlar
Alıç meyveleri mükemmel bir antioksidan kaynağıdır. Serbest radikalleri etkisiz hale getirerek hayatı tehdit eden hastalıkları önlerler. Alıç cildinizin parlaklığını korur ve yaşlanma belirtilerini kontrol eden yaşlanma karşıtı özellikler içerir.
Kardiyovasküler sağlığı korur
Alıç, kalbinizi koruyan ve kalp ve damar sağlığınızı önemli ölçüde artıran flavonoidlerle doludur. Ayrıca, anti-enflamatuar özellikler içeren antioksidanlar içerirler. Alıç ayrıca damarlardaki kan pıhtılarının önlenmesine yardımcı olur.
Kanseri önleme
Alıç sayesinde kanser gibi tehlikeli ve ölümcül hastalıkları da önleyebilirsiniz. Alıç, vücutta serbest radikallerin neden olduğu tüm kanserlerle savaşan güçlü antioksidanlar içerirler. Ayrıca kanınızı detoksifiye eder ve vücut sistemindeki tüm toksinleri temizler.
Uykusuzluğa çare
Alıç, sık sık uykusuzluk çeken insanlar için doktorlar tarafından önerilmiştir. Bu meyve uyku düzeninizi geliştirerek gece boyunca sık sık uyanmanıza engel olur.