

Emeklilik prim ödeme gün sayım 7250 gün olarak doldu. Şu anda 46 yaşındayım. 52 yaşına kadar yaş bekleyeceğim. Emeklilik maaşı hesaplayınca 4000 TL civarı alacağım gibi gözüküyor. Şu anda bordrolu çalışmıyorum. Sorum şu. Eğer bordrolu olarak çalışırsam, emekli maaşımın düşmemesi için en az kaç TL maaş ile bordrolandırılmam gerekir?



5 yılda bildirilen en yüksek kazancın altına düşmezseniz prim bildirmenizde bir sakınca olmayacaktır. Prim gün sayısı şartı tamamlandıktan sonra SGK'ye bildirilen SPEK yani günlük prime esas kazanç tutarınız 2 asgari ücretin altına inmediği sürece aylık bağlama oranınız düşmez ve yükselir. Asgari ücret üzerinden prim bildirilecek ise hiç bildirilmemesi daha faydalı olacaktır. Çünkü asgari ücret tutarı aylık bağlama oranınızı düşürecektir.

Sigorta çıkışımın yapılıp yapılmadığını nasıl öğrenirim?



Sigortalı yani 4/A'ya tabii çalışan vatandaşlarımız önceki yıllarda işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerini kendileri görüntüleyemiyordu ancak bu yıl e-devlet üzerinden tüm bilgilere ulaşım imkânı getirildi. İşe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinize e-devlet şifreniz ile giriş yaparak aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/sgk-esgkuyg-esgksifre-ise-giris-isten-ayrilis

Hocam merhabalar. Eski patronum ki hala beraber çalışıyoruz. Ama o işçi olarak çalışıyor. Çalıştığımız dükkanı devretti. Sonra da bizi yeni açtığı dükkana götürdü. Fakat yeni dükkanı eşinin üzerine açtı. İşe başlarken de bize tüm haklarımı aldım kağıdı imzalattırdı. Yeni dükkanda 1.5 yıldır çalışıyoruz. Fakat şimdi de tam zamanlı çalıştığımız günleri kısa ödenekten yatırmış. Ben eski haklarım dahil hepsini alıp ayrılabilir miyim? Çünkü SGK'yı aradığımda bunun cezası var dedi.