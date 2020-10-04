Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL sosyal yardım parası vermeye devam ediyor. Pandemi yardımı yapmak almak isteyen ve başvuru sonucunu öğrenmek isteyenler için ise tüm detayları haberimizde bir araya getirdik. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk pandemi nedeni ile dağıtılan 1000 TL sosyal yardım parası ödemeleri hakkında yeni açıklamada bulundu. Kimlere yardım parası verileceği konusunda açıklama yapan Bakan Selçuk Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden 2 milyon liralık kaynak aktardıklarını duyurdu. Dönemsel muhtaçlık kriteri üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere bu paralar vakıflar üzerinden dağıtılacak. Peki 1000 TL pandemi sosyal yardımı başvurusu nasıl yapılır?
BAKAN SELÇUK DUYURDU: 2 MİLYAR LİRALIK KAYNAK DAĞITILMAK ÜZERE VAKIFLARA AKTARILDI!
Konu hakkında açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla salgın sürecinde mart ayından bu yana vakıflarımıza gönderdiğimiz 715,2 milyon ek kaynak ile birlikte toplam 2 milyar TL periyodik pay göndermiş olduk." ifadelerini kullandı.
1000 TL pandemi yardımı ödemesi için devlet olarak ihtiyaç sahibi ailelere öncelik verdiklerini ve bu ailelere düzenli yardım yaptıklarını belirten Bakan Selçuk korana virüs salgını nedeni ile bakanlık olarak dönemsel muhtaçlık kriterlerini de dikkate aldıklarını söyledi. Bu kişilere de 1000 lira sosyal destek ödemesi yaptıklarını belirten Bakan Selçuk Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden ödemelerin sürdüğünü dile getirdi.
DÖNEMSEL MUHTAÇLIK KRİTERİ NEDİR?
Korana virüs salgını nedeni ile işinden olanlar, geçici olarak gelir kaybı yaşayanlar, normalde yevmiyeli olarak çalışan ancak salgın nedeni ile büyük gelir kaybına uğrayan kişiler de dönemsel muhtaçlık kriteri kapsamında yardım programına dahil edildi.
1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU REDDEDİLENLER NEREYE İTİRAZ EDECEK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dağıtılan 1000 TL pandemi sosyal yardımı için başvuru yapan ancak başvurusu reddedilen ve bu nedenle de mağduriyet yaşadığını düşünen vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat ederek gerçekten hak sahibi olduklarını ispat ettikleri takdirde 1000 TL sosyal yardım ödemesinden yararlanabilecekler.
HAFTASONU NEDENİYLE KOŞULSUZ BAŞVURU EKRANI AÇIK
1000 TL sosyal yardım paralarına hafta içi günlerde başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını T.C. numaralarının son hanesine göre yapacaklar. T.C. numarasının son rakamı 0 olan vatandaşlar başvurularını Pazartesi yapacaklar. T.C. numarasının son rakamı 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar ise Cuma günü yapacaklar.
Ancak bakanlık başvuruları e-Devlet üzerinden haftasonları yani Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir koşul olmadan koşulsuz olarak alıyor. Bu çerçevede vatandaşlar başvurularını T.C. numara şartı olamadan haftasonunda yapabilecekler.
1000 TL PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIM BAŞVURUSU SORGULAMA E DEVLET LİNKİ
Pandemi yardımı başvurusu yapan ve başvuru kabul edilen kişiler için ödeme hesaplara otomatik olarak yatırıldığı için başvuru yapmayan kişilerin dahi durumlarının tespit edilmesi halinde hesaplarına para yatırılmış olma ihtimali bulunuyor.
Böyle bir ödeme olup olmadığının sorgulanması için bu nedenle adınıza e devlet şifreniz ile yatırılmış olan bir sosyal yardım parası olup olmadığını sorgulamanız gerekiyor. E devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra adınıza bir ödeme bulunuyorsa buradan görüntüleyebiliyor, banka hesabı girerek hesabınıza aktarılmasını sağlayabiliyor ya da PTT şubeleri üzerinden kimliğiniz ile çekebiliyorsunuz.
Daha önce pandemi yardımı almayan kişiler de kimlik numarasının son rakamlarına göre aynı ekran üzerinden pandemi para yardımı başvurusu yapabiliyor.
KİMLER 1000 LİRA NAKDİ DESTEĞE BAŞVURABİLİR?
Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti.
Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.
Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.
Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak.
BAŞVURULARDA HANGİ YOL İZLENECEK?
e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak.
Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunacak.
Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular, T.C. kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabilecek.
SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI HANGİ GÜN YAPILIYOR?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.
SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.
Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.
Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
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Açılan pencereden Cumartesi eve Pazar günleri kimlik numarasına bakılmaksızın herkes başvuru yapabilirken bu günlerin dışında kalan günlerde ise kimlik numarasının son hanesine göre;
Kimlik numarasının son numarası 0 olan kişiler Pazartesi günü,
Kimlik numarasının son numarası 0 olan kişiler Salı günü,
Kimlik numarasının son numarası 0 olan kişiler Çarşamba günü,
Kimlik numarasının son numarası 0 olan kişiler Perşembe günü,
Kimlik numarasının son numarası 0 olan kişiler Cuma günü yardım parası almak için başvuru yapabilecek.
4. FAZ SOSYAL YARDIM NE ZAMAN VERİLECEK? 4 FAZ YARDIMI VAR MI, ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
Bugüne kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı toplam 3 faz haline 1000 TL pandemi yardımı dağıtmıştı.
Salgının ülkemizde de pandemi olarak kabul edildi ve zorunlu kısıtlma kararlarının uygulamaya alındığı Mart ayında birinci faz ödemeleri başlamış ve başvuru yapılmaksızın devletin hali hazırda muhtaçlık aylığı ödemesi yapmış olduğu ihtiyaç sahibi ailelere PTT çalışanları tarafından biner liralık pandemi yardımları evlerinde, adres üzerinden elden teslim edilmişti.
İkinci faz pandemi yardımı için ise yine devletin muhtaçlık kriterleri baz alınmış, korona virüs salgını nedeni ile işsiz kalan gündelik işçiler de dahil edilerek birinci faz kapsamında yardım alamayan ailelere yardım parası ulaştırılmaya çalışılmıştı.
3.faz pandemi yardımında ise e devlet üzerinden dönemsel muhtaçlık kriteri baz alınarak yardım başvurusu toplanmaya başlanırken süreç halen devam ediyor.