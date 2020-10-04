A101 aktüel ürünler kataloğu 3-9 Ekim 2020! A101 aktüel katalog yine dopdolu!

A101 haftanın yıldızları 3 Ekim'de başladı ve 9 Ekim'e kadar devam edecek. A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandığından itibaren ilgiyle incelenmeye başlanıyor. Bu hafta özellikle yazın son günlerinin yaşandığı şu zamanlarda dondurma çeşitlerindeki kampanyalar dikkat çekiyor. Daha pek çok gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ürünlerindeki fırsatlar da ön plana çıkıyor. A101 aktüelde şampuandan havl kağıda kadar birçok çeşitte üründe kampanyalar var.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3-9 EKİM