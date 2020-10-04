Trendyol 6-7-8 Ekim 2020 indirimli ürünler! Trendyol 6-7-8 Ekim 2020 büyük indirim günleri! başlıyor. 6-7-8 Ekim 2020 tarihlerinde Trendyol'da birbirinden sürpriz ürünlerde birbirinden muhteşem indirimler sizlerle olacak. Peki, Trendyol 6-7-8 Ekim hangi ürünlerde indirim var? Trendyol 6-7-8 Ekim 2020 büyük Ekim indirimleri pek çok ürünlerde geçerli olacak. Kazaktan deri cekete, ayakkabıdan yağmurluğa, televizyondan telefona, küçük ev aletlerinden oyun konsollarına kadar sürpriz fırsatlar sizlerle olacak.
TRENDYOL HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM VAR?
TRENDYOL HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM VAR?
Müşterilerin ihtiyaç duyabileceği her alanda ürünün yer aldığı online alışveriş mağazasında, kampanyanın ilk gününde çok sayıda üründe stoklar tükendi. Firmaların en çok satılan ürünleri ise şu şekilde oldu.
En fazla alışveriş yapılan alanların kadın ve erkek giyim kategorisinde olduğu düşünülüyor. Hem kadınlar hemde erkekler için çok cazip seçeneklerin yer aldığı satışlarda özellikle günlük giyim ürünleri büyük ilgi görüyor. Bunun yanında vatandaşların tercih ettiği bir diğer alan ise çocuk giyim.
Günlük ihtiyaç için vatandaşların giyimden sonra ise ayakkabı alanında alışveriş yaptığı düşünülüyor. Kadınlara özel indirimlerin yer aldığı ayakkabı satışlarında uygulanan indirimler müşterileri memnun etmiş durumda. Bununla birlikte elektronik, kişisel bakım, ev eşyaları da diğer ilgi gören kategoriler.