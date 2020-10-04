

Belediyelerde Kimler Sözleşmeli Olarak Çalışabilir?

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi 3. fıkrasında yer alan bilgi şu şekildedir; "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."

Belediyelerde Bulunan Bölümler 2020

Belediyelerde memur olmak için iki farklı yol vardır. Sözleşmeli ya da kadrolu memur alımlarından önce hangi bölümler sizlere uygun hangi bölümlerde boş kontenjan vardır bunlarda önemlidir. Sınavla veya sözleşmeli alım yapılan bölümler ise;

Zabıta

Mimar

Teknisyen

Tekniker

Mühendis

Hesap Uzmanı

Muhasebe Personeli

İnsan Kaynakları Personeli

Evrak Memuru

Odacı

Bölüm Şefi

Daire Başkanı

Özel Kalem

Şube Müdürü