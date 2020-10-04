Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL sosyal yardım parası vermeye devam ediyor. Pandemi yardımı yapmak almak isteyen ve başvuru sonucunu öğrenmek isteyenler için ise tüm detayları haberimizde bir araya getirdik. İşte 1000 TL Pandemi başvuru ekranı ve başvuru sonucu sorgulama ekranı... E Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar, Pazartesi, "2" olanlar Salı, "4" olanlar Çarşamba, "6" olanlar Perşembe ve "8" olanlar Cuma günü başvuruda bulunabilir. Destek için Cumartesi ve Pazar günleri T.C. kimlik numarası ile ilgili sıralama olmaksınız başvurulabilir. Başvurularda gelir kıstası yok. Başvuranın iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.
DÖNEMSEL MUHTAÇLIK KRİTERİ NEDİR?
Korana virüs salgını nedeni ile işinden olanlar, geçici olarak gelir kaybı yaşayanlar, normalde yevmiyeli olarak çalışan ancak salgın nedeni ile büyük gelir kaybına uğrayan kişiler de dönemsel muhtaçlık kriteri kapsamında yardım programına dahil edildi.
1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU REDDEDİLENLER NEREYE İTİRAZ EDECEK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dağıtılan 1000 TL pandemi sosyal yardımı için başvuru yapan ancak başvurusu reddedilen ve bu nedenle de mağduriyet yaşadığını düşünen vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat ederek gerçekten hak sahibi olduklarını ispat ettikleri takdirde 1000 TL sosyal yardım ödemesinden yararlanabilecekler.
SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar, Pazartesi, "2" olanlar Salı, "4" olanlar Çarşamba, "6" olanlar Perşembe ve "8" olanlar Cuma günü başvuruda bulunabilir. Destek için Cumartesi ve Pazar günleri T.C. kimlik numarası ile ilgili sıralama olmaksınız başvurulabilir.
Başvurularda gelir kıstası yok. Başvuranın iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.
TOPLAM 6 MİLYON AİLEYE 1000'ER TL DESTEK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde ilk 3 faz sosyal yardımlarla toplamda 6 milyon aileye 6 milyar TL'lik sosyal yardım ödemesi gerçekleştirildi.
1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI HALEN DEVAM EDİYOR
E-Devlet platformu üzerinden T.C Kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen hafta içi günlerinde ve sınırlama olmaksızın haftasonlarında başvurular alınmaya devam ediyor. 3. faz 1000 TL sosyal yardımlar için siz de E-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.
1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU REDDEDİLENLER NEREYE İTİRAZ EDECEK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dağıtılan 1000 TL pandemi sosyal yardımı için başvuru yapan ancak başvurusu reddedilen ve bu nedenle de mağduriyet yaşadığını düşünen vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat ederek gerçekten hak sahibi olduklarını ispat ettikleri takdirde 1000 TL sosyal yardım ödemesinden yararlanabilecekler.
E DEVLET 1000 TL PANDEMİ YARDIMI İÇİN ŞANS DEVAM EDİYOR!
E-DEVLET 1000 TL YARDIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Açılan pencereden Cumartesi eve Pazar günleri kimlik numarasına bakılmaksızın herkes başvuru yapabilirken bu günlerin dışında kalan günlerde ise kimlik numarasının son hanesine göre;
Kimlik numarasının son numarası 0 olan kişiler Pazartesi günü,
Kimlik numarasının son numarası 0 olan kişiler Salı günü,
Kimlik numarasının son numarası 0 olan kişiler Çarşamba günü,
Kimlik numarasının son numarası 0 olan kişiler Perşembe günü,
Kimlik numarasının son numarası 0 olan kişiler Cuma günü yardım parası almak için başvuru yapabilecek.
SOSYAL YARDIM BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?
Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.