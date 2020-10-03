



Yeni Ekonomi Programı'nda 2020 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 10.5 olarak yer aldı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 4.49 olacak.







EN ÇOK 6 BİN 661 TL

Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 286,25 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 661 lira 62 kuruşa çıkacak.