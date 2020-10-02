Borsa, günü yükselişle tamamladı

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonrası küresel ölçekte risk algısının arttığını belirterek, Borsa İstanbul'un ise dünya borsalarından pozitif ayrıştığını bildirdi.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin Trump'ın hastalığından nasıl etkileneceğinin bir süre daha piyasaların gündemini meşgul edeceğini ifade eden analistler, haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.