3 – Örgü aksesuarları. Örgü örmeyi biliyorsanız evde örgü örerek para kazanabilirsiniz. Kaliteli yünle örülmüş şapkalar ve şallar gibi iyi yapılmış örgü ürünler özellikle sonbahar ve kış aylarında hızla satılır. Temel modelleri ve kılavuzları bütün örgü dükkanlarında bulabilirsiniz veya internetten araştırabilirsiniz. Klasik ürünleri herhangi bir problem yaşamadan örene kadar pratik yapın. Özel yün kullandığınızdan emin olun ve en iyi sonuçları almak için ürünleri çeşitli renkler kullanarak yapın.

Tatil zamanları sevimli süsler örmeyi ve satmayı deneyin. Bunlar için ucuz ve açık renkli yünler kullanabilirsiniz. Süslerin askısını yapmak için metal kıskaç kullanabilirsiniz veya iple ilmek atabilirsiniz.

4 – Özel yemekler yapın. Mutfağa düşkünseniz ve büyük gruplar için yemek pişirme gibi bir hevesiniz varsa uzun ömürlü lezzetli yiyecekler hazırlayabilir ve paketleyerek etkinliklerde satabilirsiniz. Ancak Sağlık Bakanlığı gibi resmi kuruluşların yönetmeliklerine uymanız gerektiğini unutmayın. Gıda işi yapacağınız için belli kurallara uymanız gerekir. Resmi kuruluşlar satışa başlamadan önce ve satışa başladıktan sonra belli aralıklarla denetimler yaparlar. Gerekli olan ruhsat ve izinleri aldığınızdan emin olun.

Ev yapımı şekerlemeler her zaman çok başarılı olur. Şekerlemeleri çikolata, fındık ve gıda boyasıyla renklendirerek farklı çeşitler yapabilirsiniz. Şekerlemeleri streç filmle sarın, üzerinde isminizin yazılı olduğu etiketler yapın, bu etiketleri reçel kavanozlarına yapıştırın ve şekerlemeleri kavanoza koyun.

Et yemeyi seviyorsanız kasabınıza gidin ve kuru ete dönüşebilecek büyük bir parça yağsız et alın. Eti şeritler halinde kesin ve terbiye hazırlayın. Terbiyeyi kaynatın ve et şeritlerini terbiyeye koyun. Maşayla etleri alın ve temiz tel raflara koyarak fırında 3-4 saat boyunca düşük sıcaklıkta pişirin. Et şeritlerinin tersini çevirin ve daha sonra aynı işlemi 3-4 saat boyunca tekrar uygulayın. Pişme tamamlandıktan sonra vakum tıkacı kullanarak kuru etlerinizi mühürleyin ve paketleyin. Bu şekilde etleri aylarca saklayabilirsiniz. Ete ve kullandığınız terbiyeye bağlı olarak kuru etinizin lezzeti de değişecektir. Farklı lezzetler keşfedin ve kuru etlerinizi satın. En yağsız eti almaya çalışın. Yağlı etin depolanmış hali iyi olmaz.