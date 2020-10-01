Kızılay Ekim ayı personel alımı ilanları yayımlıyor. Farklı alanlarda olmak üzere KPSS siz Personel alımı ilanları geldi. İşte Ekim Ayı Kızılay personel alım ilanları. Adaylar Kızılay personel alımlarını ve ilanları yakından takip ediyorlar. Kızılayın yapacağı personel alımında KPSS şartı aranmadığını , kadrolara başvuru yapan adayların iş görüşmesine çağrılacağını duyuruldu. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
NASIL BAŞVURU YAPILACAK!
Kızılay personel alımı başvuruları sadece İnternet üzerinden yapılacak. Adaylar " basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx " adresi üzerinden üyelik bilgileri ile başvuru yapacaklardır. Ayrıca söz konusu alım kadroları için adaylar ilanların detaylarını inceleyebilecekler.
YENİ İLANLAR YAYIMLANDI! İŞTE KADROLAR:
İşe Alım Uzmanı (IK092020-4)
Organizasyonel Gelişim ve Ücret Yönetimi Uzmanı (IK092020-3)
İnsan Kaynakları İş Ortağı (IK092020-2)
Performans ve Yetenek Yönetimi Uzmanı (IK092020-1)
Doktor (Doktor 2018)
Doktor / Doğrulama Laboratuvar Birim Yöneticisi (Doktor 2020)
Psikiyatrist (RSP112019)
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:
Ekim ayı içerisinde yayımlanmış olan Kızılay Personel alımı ilanlarına göre adaylardan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
Seyahat Engeli olmayan, İletişim ve Sunum Yeteni olan, İyi düzeyde MS Office programları bilgisi, Raporlama bilgisi ve deneyimi, B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, Bazı kadrolara göre İyi derecede İngilizce dil bilgisi olmak. Gibi şartlar aranacak. Ancak alım yapılacak kadrolara göre adaylardan farklı nitelikler aranacak.
KIZILAY TARİHÇE
Kızılay eski adı Hilal-i Ahmer Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkeleri olan insaniyetçilik, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık çerçevesinde çalışan kamu yararına yarı-gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur. Personelinin bir kısmı gönüllü olarak, bir kısmı ise maaşlı olarak çalışır. 29 Haziran 1868 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun 5 Temmuz 1865 tarihinde imzalamak zorunda kaldığı Cenevre Sözleşmesi gereği olarak "Mecrûhîn ve Marzâ-yi Askeriyyeye İmdad ve Muâvenet Cemiyeti – Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım ve Destek Cemiyeti" adıyla Dr. Abdullah Bey ve Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa öncülüğünde kurulmuş ancak hiçbir zaman çalışır hale geçmemiştir.
14 Nisan 1877'de "Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti" adı ile Marko Paşa önderliğinde yapılan toplantılardan sonra yeniden kurulmuş ve Sırbistan-Karadağ Savaşları ile Teselya Savaşlarında yardım çalışmaları yaptıysa da ancak 1960 yılında kurumsal olarak çalışmaya başlayabilmiştir, Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, amblem olarak hilâli alması gerekçe gösterilerek Uluslararası Salîb-i Ahmer (Kızılhaç) tarafından uzun süre kabul edilmedi. Nihayet 1897 Haziranında Londra'da toplanan Milletlerarası VIII. Kızılhaç Konferansı'nda Dr. Besim Ömer Paşa'nın gayretleriyle hilâlin amblem olarak alınması resmen kabul edilmiştir. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile "Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti" adını almıştır. 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından uygun görülen "Türkiye Kızılay Cemiyeti" adını almıştır. Kızılay sağlık için çalışan bir Sivil Toplum Kuruluşudur.