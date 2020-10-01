PTT çok uzun zamandır kendi bünyesinde çalışmakta olan personelleri için ihtiyaç kredisi veriyordu. PTT çalışanlarının acil nakit ihtiyaçlarına karşılık iyi bir çözüm sunan PTT, artık tüm vatandaşlarımıza ihtiyaç kredisi verecek. PTT ihtiyaç kredisi faiz oranları normal şartlardan çok daha yüksek gibi görünebilir ancak başvuru yapan herkese verilen bir kredi olduğu için kredi alamayan ve acil nakit ihtiyaçları olan vatandaşlarımız için iyi bir seçenek olduğu kesin gözüyle bakılıyor. PTT ihtiyaç kredisi faiz oranları aşağıdaki gibidir: İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de