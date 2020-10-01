Hemen anında şubeye gitmeden 80.000 TL kredi veriliyor. PTT ihtiyaç kredisi faiz oranları normal şartlardan çok daha yüksek gibi görünebilir ancak başvuru yapan herkese verilen bir kredi olduğu için kredi alamayan ve acil nakit ihtiyaçları olan vatandaşlarımız için iyi bir seçenek olduğu kesin gözüyle bakılıyor. PTT, kendi şubelerinden değil 5 farklı banka şubesinden PTT ihtiyaç kredisi başvurusu alacak. PTT ile geçmişte yaşanan kredi problemleri, yanlış faiz ve ödeme planları hesaplamaları sebebiyle ihtiyaç kredisi dağıtım işini 5 farklı banka ile anlaşarak dağıtımına başladı. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
PTT İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
PTT ihtiyaç kredisi faiz oranları normal şartlardan çok daha yüksek gibi görünebilir ancak başvuru yapan herkese verilen bir kredi olduğu için kredi alamayan ve acil nakit ihtiyaçları olan vatandaşlarımız için iyi bir seçenek olduğu kesin gözüyle bakılıyor. PTT ihtiyaç kredisi faiz oranları aşağıdaki gibidir:
PTT İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. vatandaşı olmak,
18 - 80 yaş aralığında olmak,
Ödenmemiş kredi kartı taksiti bulunmamak,
Aylık kazancın yarısının kredinin bir taksitini ödeyebilmesi,
Düzenli bir gelir beyanında bulunabilmek,
PTT maaş müşterisi veya PTT çalışanı olmak,
Kredi miktarına uygun Hayat Sigortası yaptırılması.
PTT kredi başvuru şartlarını sağlayan kişi nüfus cüzdanı ile beraber PTT şubelerinden birine giderek kredi için başvuru formu doldurmalıdır.
Başvurusu uygun bulunan kişi PTT ile anlaşmalı olan bankalardan kredi çekebilme hakkına sahip olur.
PTT bank tarafından verilen ihtiyaç kredisi hakkında bilinmesi gerekenler
PTT bank aracılığı ile emeklilere özel bir şekilde verilen kredi sayesinde 80 bin TL ye kadar düşük faiz oranları ile yararlanma imkanları olacak. Fakat bu düzenleme hala net bir hale gelmedi ve çalışmalar devam ediyor. Banka tarafından maaşların on katı kadar verilecek kredi kapsamı için hala bir onay bekleniyor. Düzenlemenin meydana gelmesi ile beraber tüm emekliler istedikleri gibi rahat bir nefes alma hakkına sahip olacak.
Bireysel Kredi Ödemeleri
Aktifbank, Alternatifbank, Bank Pozitif, Burgan Bank, Fibabanka, ICBC Turkey Bank, ING Bank, Kuveyt Türk, Nurol Bank, Odeabank ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) bankalarından kullanmış olduğunuz kredilerin taksit ödemelerini PTT aracılığıyla yapabilirsiniz.
Ayrıca PTT aracılığıyla anlaşmalı olunan Bankalardan kullanmış olduğunuz kredilerinize ait taksit ödemelerinizi de PTT aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.
SGK'dan emekliler için maaşlarının on katı kadar faizsiz kredi destekleri imkanı
Sosyal güvenlik kurumu ile beraber düzenleme yapılacak olmasının yanı sıra emekli vatandaşlar için maaşlarının on katı kadar kredi desteklerinin verilecek olmasıdır.