Hemen anında şubeye gitmeden 80.000 TL kredi veriliyor. PTT ihtiyaç kredisi faiz oranları normal şartlardan çok daha yüksek gibi görünebilir ancak başvuru yapan herkese verilen bir kredi olduğu için kredi alamayan ve acil nakit ihtiyaçları olan vatandaşlarımız için iyi bir seçenek olduğu kesin gözüyle bakılıyor. PTT, kendi şubelerinden değil 5 farklı banka şubesinden PTT ihtiyaç kredisi başvurusu alacak. PTT ile geçmişte yaşanan kredi problemleri, yanlış faiz ve ödeme planları hesaplamaları sebebiyle ihtiyaç kredisi dağıtım işini 5 farklı banka ile anlaşarak dağıtımına başladı. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de