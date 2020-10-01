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    • 02.10.2020 00:50
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    , ve 2.750 TL maaşla personel alımı ilanları! BİM, ŞOK ve A101 iş ilanları ve ?

    Koronavirüs salgınının ardından işsiz kalanlar , ve gibi zincir marketlerde iş başvurusu yapmak için üzerinden araştırma yapmaya başladı. Ekim BİM iş ilanları, A101 personel alım ilanları ve ŞOK başvuru şartlarını araştıran vatandaşlar, iş başvurusu yapmak için İŞKUR'dan araştırma yapmaya başladı. 2020 Eylül BİM, ŞOK ve A101 iş ilanları ve ? İşte BİM, ŞOK ve A101 personel alımı ilanları! BİM-A101 ve ŞOK depo tezgah ve kasap reyonu eleman alımları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Reyon personelinden kasaya, beden işçisinden depo görevlisine kadar birçok alanda ilan yayınlayan marketler zinciri, kriterleri karşılayan adaylarla iletişime geçerek işe giriş sürecini başlatıyor.

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    2020 Ekim BİM, ŞOK ve A101 iş ilanları ve başvuru şartları nedir?

    2020 Ekim BİM, ŞOK ve A101 iş ilanları oldukça fazla aratılıyor. BİM, ŞOK ve A101 2.750 TL maaşla personel alımı ilanları sayfamızda yer alıyor. Bu bağlamda Türkiye genelinde market zincirleri olan ŞOK, A101 ve BİM marketlerinde işe girmek için araştırma yapan vatandaşların karşısına İŞKUR çıkıyor. İŞKUR kaydı olmayan vatandaşlar ilk olarak kayıt yaptırmak zorunda. BİM, ŞOK ve A101 gibi onlarca şehirde mağazası bulunan marketler için iş başvurusu İŞKUR üzerinden alınıyor. Peki BİM, ŞOK ve A101personel alımı başvuru şartları nedir? BİM, ŞOK ve A101 işe alım ilanlarına nasıl bakılır? İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de

    BİM, ŞOK VE A101 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

    Türkiye genelinde market zincirleri olan ŞOK, A101 ve BİM marketlerinde işe girmek için araştırma yapan vatandaşların karşısına İŞKUR çıkıyor. İŞKUR kaydı olmayan vatandaşlar ilk olarak kayıt yaptırmak zorunda. İŞKUR kaydı ise oturduğunuz adrese en yakın yerlerdeki İŞKUR merkezlerinden yapılabiliyor. Ya da iskur.gov.tr üzerinden de kayıt oluşturarak BİM, A101 ve ŞOK, marketlerinin açık pozisyonlarına iş başvurusu yapabilirsiniz. BİM, ŞOK ve A101personel alımı başvuru şartlarından en önemlisi de İŞKUR kaydının yapılmış olması.

    BİM A101 ŞOK ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR!

    BİM, A101 ve ŞOK resmi internet siteleri üzerinden alım yapılacak pozisyonları ve başvuru ekranını paylaşıyor. İşte personel alımı yapılacak boş kadrolar;

    - Kasa reyon personeli,
    - Kasiyer,
    - Satış elemanı,
    - Kozmetik personeli,
    - Meyve ve sebze personeli,
    - Bölge taze gıda personeli,
    - Reyon görevlisi,
    - Beden işçisi,
    - Depo görevlisi/Ambar görevlisi,
    - Satış danışmanı,

    BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

    Marketlerin personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    Perakende satış sektöründe kariyer yapmak isteyen
    Esnek-Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
    İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın
    Erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış olmak,
    Takım çalışmasına uyum sağlayacak,
    Müşterilerimize karşı güleryüzlü olmak
    İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın
    Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip
    Tercihen sigara kullanmayan,
    İş tanımı şu şekilde:

    Müşterileri güler yüz ile karşılamak ve uğurlamak
    Ürün, etiket fiyat kontrollerinin reyonda ve kasa noktasında yapılmasını sağlamak
    Ürünlerin reyonlarda sürekli standartlara uygun olarak bulunmasını sağlamak
    Sorumlu olduğu reyonda bulunan ürünlerin stok ve sipariş yönetimini sağlamak

    BAŞVURU

    İlana İŞKUR üzerinden başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki sayfalardan müracaatını yapması gerekmektedir.

    A101 iş ilanları >

    https://www.a101.com.tr/kariyer

    Bim personel alımı iş başvuru formu>

    https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx

    Şok market iş ilanları başvuru formu>

    https://kurumsal.sokmarket.com.tr/insan-kaynaklari/sokta-kariyer/is-basvuru-formu

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    Haberler Ekonomi BİM, ŞOK ve A101 2.750 TL maaşla personel alımı ilanları! 2020 Ekim BİM, ŞOK ve A101 iş ilanları ve başvuru şartları nedir?