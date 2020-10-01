2021 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2020 yılında asgari ücret net tutarı 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan heyet ile beraber Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılı için asgari ücreti belirlemişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, komisyon toplantısının hemen ardından yaptığı açıklamasında asgari ücretin enflasyon oranının yüzde 3 üzerinde olduğunu söyleyerek yüzde 15.03 olarak belirlendiğini söylemişti.

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmesine karar verilmişti.

ASGARİ ÜCRET AYLIKLARINA 397 TL EK ZAM FORMÜLÜ GELİR Mİ?

Asgari ücret ödemelerinde şöyle bir formül olabilir. Asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir

463 TL JEST OLACAK MI?

Asgari ücretli çalışan vatandaşlar ise Bakan Selçuk'un açıklamalarında belirttiği jestin aslında 463 liralık ikramiye verilmesi kapsamında tam anlamını bulacağını ifade ediyorlar.