Adalet Bakanlığı KPSS şartı olmadan 1200 kamu personeli alımı yapacak. Hakim ve savcı alımı için başvuru duyurusu geldi ve müraacatlar ÖSYM üzerinden alınmaya başladı. Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu. Söz konusu yapılacak Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı adayı alımı sınavı için adaylar başvurularına 01 Ekim 2020 tarihi itibari ile başlayacak olup en geç 08 Ekim 2020 tarihine kadar yapılacaktır. Başvurular sadece elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de