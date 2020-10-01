BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

Marketlerin personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Perakende satış sektöründe kariyer yapmak isteyen

Esnek-Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek

İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın

Erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış olmak,

Takım çalışmasına uyum sağlayacak,

Müşterilerimize karşı güleryüzlü olmak

İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın

Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip

Tercihen sigara kullanmayan,

İş tanımı şu şekilde:

Müşterileri güler yüz ile karşılamak ve uğurlamak

Ürün, etiket fiyat kontrollerinin reyonda ve kasa noktasında yapılmasını sağlamak

Ürünlerin reyonlarda sürekli standartlara uygun olarak bulunmasını sağlamak

Sorumlu olduğu reyonda bulunan ürünlerin stok ve sipariş yönetimini sağlamak