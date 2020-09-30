Bankalarda mevduat hesaplarında parası olan vatandaşlara iyi haber bugün geldi. Resmi Gazete 'de yayımlanan düzenlemeye göre mevduat hesaplarındaki kesintiler ciddi oranda düşürüldü. Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısı ile yürürlüğe giren düzenlemede vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar olan vadeli hesapların faizlerinden yüzde 15 olan oran yüzde 5'e çekildi. Vadeli Mevduat Hesabı; yatırdığınız paranın belli bir süre bankada kalacağı sözünüze karşılık süre sonunda getirisi olan hesaplardır. Getiri paranızın kaldığı zaman ve bankanızın verdiği faiz oranına göre farklılık gösterir.
BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısı ile yürürlüğe giren düzenlemede vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar olan vadeli hesapların faizlerinden yüzde 15 olan oran yüzde 5'e çekildi.
1 yıla kadar olan hesaplarda ise yüzde 12 olan oran , yüzde 3 seviyesine ,
1 yıldan daha fazla vade ile mevduat hesabına yatırılan paradan alınan stopaj oranı ise yüzde 10 seviyesinden yüzde 9 seviyesine çekildi.
Buuunun yanı sıra enflasyon oranına bağlı olarak değişkenlik gösteren faiz oranı uygulanan 1 yıldan daha fazla süreli vadeli hesaplarda ise yüzde 0 stopaj uygulanmasına karar verildi.
KATILIM BANKALARI DETAYI
Söz konusu düzenlemede bir detay daha dikkatleri çekti. Buna bakılacak olursa bu düzenlemeye KAtılım Bankalarının da dahil edildiği görüldü. Katılım bankalarında vadesiz ve özel ccari hesaplar ve 6 aya kadar vadeli olarak yatırılan paralardan yüzde 15 yerine yüzde 5 stopaj alınacak.
1 seneye kadar vadeli olarak yatırılan paradan yüzde 12 yerine yüzde 3 alıacak.
1 yıldan daha fazla vade ile parasını bankaya yatıranlardan ise yüzdde 0 kesinti olacakk.
İşte bugün yayımlanan ve yürürlüğe giren düzenleme:
KAMBİYO VERGİSİ NEDİR?
Döviz ve altın alım satım işlemlerinde uygulanan vergi oranları, 24 Mayıs 2020'de artırılmıştı.
Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV), binde 2'den yüzde 1'e yükseltilmişti.
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kambiyo işlemlerinde alınan vergi tekrar binde 2'ye indirildi.
KAMBİYO NEDİR?
Kambiyo, para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemidir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar. Kambiyo senedi ise, kıymetli evrakın tüm özelliklerini taşıyan ve kıymetli evrak için yukarıda yapılan açıklamaların tümünü içeren ve uygulamada en yaygın olarak kullanılan kıymetli evrak çeşididir.
Kanunen emre yazılı olarak düzenlenen, içerdikleri hak bakımından mutlaka bir para alacağını konu edinen, ekonomik alanda çok işlem ve etki gören önemlerine binaen Türk Ticaret Kanunu'nda özel olarak düzenlenmiştir. Bunun yanında Kambiyo İktisat literatüründe "döviz","efektif" anlamlarında da kullanılmaktadır.
KAMBİYO SENEDİ ÇEŞİTLERİ
Türk Ticaret Kanunu aşağıdaki senetleri kambiyo senedi olarak düzenlemiştir:
PoliçeBono (Kanunda bazen emre muharrer senet olarak da geçer.)
Çek
Çek: TTK. m. 730, çekle ilgili olarak poliçeye atıfta bulunmuş olup, diğer özel durumlar için ise özel hükümler içermektedir. Çekle ilgili çek kanunu da mevcuttur.
KAMBİYO SENETLERİNİN NİTELİKLERİ
Senetlerde mahfuz olan hak, senet ile beraber doğar, senetten önce yoktur.
Kanunen emre yazılı senetlerdir. Kamu güvenliğini haiz senetlerdir.
Şekil şartlarına tâbidirler.
Devir, ödeme, üzerlerine imza atanların hak ve yükümlülükleri, hak sahiplerinin haklarını kullanmak için yerine getirmeleri gereken şartlar, söz konusu senetlere bağlı alacakların takibi, zaman aşımı bakımından özel kurallara tabidirler. Kanuni veya kazai atıfet mehilleri geçerli değildir.
Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?
Vadeli Mevduat Hesabı; yatırdığınız paranın belli bir süre bankada kalacağı sözünüze karşılık süre sonunda getirisi olan hesaplardır. Getiri paranızın kaldığı zaman ve bankanızın verdiği faiz oranına göre farklılık gösterir. Getiri vade sonunda hesabınızda bulunan miktar üzerinden hesaplanır. Yani yatırdığınız miktardan süre içerinde kısmi para çekebilirsiniz.
Vadeli Mevduat Hesapları vade 1 ay ,3ay ,6 ay ,12 ay olabildiği gibi dilediğiniz gün sayısı ile tanımlanabilir. Vadeli Mevduat Hesabı açtırırken vade sonunda otomatik yenilenmesini ya da yenilenmemesini isteyebilirsiniz.
Faiz Oranları vade gününe göre farklılık gösterir. Vade sonu geldiğinde uygulanan faiz oranları ana paranız üzerinden hesaplanır. Bu tutar brüt tutardır. Elde edilen bir gelir olduğundan bu brüt tutar üzerinden vadeye göre değişen stopaj kesilmektedir.