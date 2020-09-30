Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada ücretsiz internet açıklaması geldi. Eba uzaktan eğitim ile birlikte bir çok öğrencinin beklediği hediye internet başvurusu nasıl yapılacak? Türkcell, Türk Telekom ve Vodafone ne kadar internet verecek? İnternetin kullanım alanı sürekli artış gösterirken, abonelerin internete olan ihtiyacı da artmaktadır ve paketlerin yetmemesi üzerine ek paket almakta maliyetli olacağı için bedava internet kampanyaları 2020 için var olan ilgi de artmaktadır. İnternet kampanları ile ilgili 3 gsm operatöründen bir açıklama yapılması bekleniyor. Eba'da kullanılmak üzere uzaktan eğitim desteği için yeni kampanyalar başlatılıp başlatılmayacağı merak edilmektedir. Gelişmeler olduğunda aktarmaya devam edeceğiz.
ULAŞTIRMA BAKANI MÜJDEYİ VERDİ;
Ulaştırma Bakanı Adilkaraismailoğlu bugün strateji belgesi ve eylem planı için bir açıklama yaptı. Açıklamada Türkiye'nin alt yapına yapılan yatırımlar ve iyileştirmeler ile ilgili de bir açıklamalar geldi. 2020 ile 2023 yıllarını kapsayan ulusal strateji belgesinin titizlikle hazırlandığını aktararak İhtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz. açıklamasında bulundu. Konu ile ilgili uzaktan eğitimde öğrencilerin kotalarının hemen bitmesinden dolayı beklentiler bulunuyordu. Bir çok hanede eba tv uzaktan eğitime devam eden birden fazla öğrenci bulunuyor.
ÜCRETSİZ BİLGİSAYAR VE TABLET;
Ücretsiz dizüstü bilgisayar ile tablet kampanyaları ile ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlanırken internet kampanyaları için de operatörlerden bir açıklama bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son olarak yaptığı açıklamada operatörler ile konuştuğunu geçen yıla göre 2 katı İnternet verileceğini müjdesini vermişti.
VODAFONE, TÜRK TELEKOM VE TURKCELL ÜCRETSİZ İNTERNET AÇIKLAMASI;
İnternet kampanları ile ilgili 3 gsm operatöründen bir açıklama yapılması bekleniyor. Eba'da kullanılmak üzere uzaktan eğitim desteği için yeni kampanyalar başlatılıp başlatılmayacağı merak edilmektedir. Gelişmeler olduğunda aktarmaya devam edeceğiz.
Bedava internet kampanyaları, GSM operatörleri tarafından aboneleri için düzenlenen ve internet ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlayan kampanyalardır. Yapılan kampanyalar kapsamında farklı uygulamaların indirilmesi ya da TL yüklemesi gibi aboneler tarafından yapılacak faaliyetler karşılığında bedava internet yüklenmektedir.