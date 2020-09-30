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    • Ekonomi
    • 30.09.2020 08:01
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    • 30.09.2020 08:01
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    Son dakika: Kambiyo işlemlerinden alınan vergi ve mevduat stopajlarına yeni düzenleme

    Son dakika haberine göre, döviz ve altın alım satım işlemlerinde uygulanan vergi oranları, 2020'de artırılmıştı. Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV), binde 2'den yüzde 1'e yükseltilmişti. Bugün 'de yayımlanan kararla kambiyo işlemlerinde alınan vergi tekrar binde 2'ye indirildi.

    Döviz ve altındaki kambiyo vergisi düşürüldü
    Döviz ve altın alım satım işlemlerinde uygulanan vergi oranları, 2020'de artırılmıştı. Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV), binde 2'den yüzde 1'e yükseltilmişti. Bugün 'de yayımlanan kararla kambiyo işlemlerinde alınan vergi tekrar binde 2'ye indirildi.

    Mevduat hesaplarından alınan stopajda da düzenlemeye gidildi. Yıl sonuna kadar düşürüldü; 6 aya kadar vade için yüzde 5'e, 1 yıla kadar vade için yüzde 3'e, 1 yıldan uzun vade için sıfıra indirildi.

    Ayrıntılar geliyor...

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