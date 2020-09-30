İLANIN DETAYLARI:

Polis Akademisi Başkanlığı 2020 yılı kapsamda 1. Dönem Bekçi alımı yapacak. Alımlar İstanbul ili için ve sadece Erkek adaylar için yapılacak. Buna göre 400 kişilik boş kadro ile Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak. Buna göre başvuru süreci devam etmekte olup başvuru şartları ve detayları sizlerle paylaşıyoruz.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR!

Polis Akademisi Başkanlığı Bekçi Alımı için başvurular 19 Eylül 2020 tarihinde başladı. Adaylar başvurularını en geç 02 Ekim 2020 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereklidir. Adaylar başvurularını son başvuru günü en geç 17:00'da kadar Polis Akademisi Başkanlığı Resmi İnternet adresi olan pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.