EGM Polis Akademisi Başkanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 400 Çarşı ve Mahalle bekçisi alımı yapılacak. Başvuru süreci devam ediyor. İşte detaylar. Polis Akademisi Başkanlığı'nın yaptığı bekçi alımı duyurusunun ardından başvurular 02 Ekim tarihine kadar devam ediyor. Bekçi adayları, pa.edu.tr adresi üzerinden ön başvurularını gerçekleştirebiliyor. Polis Akademisi Başkanlığı 2020 yılı kapsamda 1. Dönem Bekçi alımı yapacak. Alımlar İstanbul ili için ve sadece Erkek adaylar için yapılacak. Buna göre 400 kişilik boş kadro ile Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak. Buna göre başvuru süreci devam etmekte olup başvuru şartları ve detayları sizlerle paylaşıyoruz.
BEKÇİ ALIMI DUYURUSU GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAYINLANDI
2020 / 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Alım Duyurusu Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;
7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
İLANIN DETAYLARI:
Polis Akademisi Başkanlığı 2020 yılı kapsamda 1. Dönem Bekçi alımı yapacak. Alımlar İstanbul ili için ve sadece Erkek adaylar için yapılacak. Buna göre 400 kişilik boş kadro ile Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak. Buna göre başvuru süreci devam etmekte olup başvuru şartları ve detayları sizlerle paylaşıyoruz.
BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR!
Polis Akademisi Başkanlığı Bekçi Alımı için başvurular 19 Eylül 2020 tarihinde başladı. Adaylar başvurularını en geç 02 Ekim 2020 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereklidir. Adaylar başvurularını son başvuru günü en geç 17:00'da kadar Polis Akademisi Başkanlığı Resmi İnternet adresi olan pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Bekçi alımı için adaylardan genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Memuriyete Engeli olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Silah taşımasına veya silahlı görev yapmasına herhangi bir engeli olmamak, Alkol veya Uyuşturucu tedavisi görmemiş veya görmüyor olmak, Başvuru süreci içerisinde herhangi bir siyasi parti üyeliği olmamak ve Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek şartlar aranacak.
ÖZEL ŞARTLAR:
Eğitim Şartı: En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
Boy Şartı: En az 167 cm boyunda olmak. Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
Askerlik Şartı: Askerlik ödevini bitirmiş olmak.
İkamet Şartı: Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak.
Yaş Şartı: 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak.
ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.