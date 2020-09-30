Milyonlarca kişiye 914 TL destek verilecek! Kimler nasıl başvuru yapabilir? Bu parayı herkes alabilir!

İhtiyaç sahibi milyonlarca kişiye çeşitli yardımlar devlet tarafından vakıflar aracılığı ile yapılıyor. Bu bağlamda çok sayıda devlet kurumu ve vakıf devam eden destek ödemelerine devam ediyorlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan bu destek ödemelerinde aylık geliri düşük olan vatandaşlara ödemeler düzenli ödeme yapılır. Yıl ve prim şartlarını karşılayamayan kişiler, dolayısıyla emekli olamıyordu. Fakat bu vatandaşlara artık fakirlik maaşı adı altında ödeme yapılıyor. Muhtaçlık aylığı olarak da bilinen fakirlik maaşı, Vakıflar Genel Müdürlüğünce bağlanıyor. Düzenli geliri olmayan ve yardıma ihtiyacı olan kişilere verilen maaşa ilişkin şartlar ise; Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.
Bu destek ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için açıklanan başvuru şartları şunlar; Sosyal güvencesi olmaması, Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması, Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi. Bu başvuru şartlarını sağlayan annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aylık ödeme yapılır.
AYLIK ÖDENEN YARDIM TUTARI 914 TL
VGM tarafından sağlanan bu destek ödemelerinde tutar 914 TL olarak belirlenmiştir. Talep edilen koşulları sağlayan vatandaşların yardım ödemelerinden faydalanabilmeleri için kamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne başvuru yapabilirler. Başvuru işlemleri muhtaç aylığı başvuru formu, engelliler için özrünü belirten sağlık kurulu raporunun ilgili vakıf birimlerine şahsen veya posta yoluyla ulaştırılması ile yapılacak.
AYLIK ÖDENEN YARDIM TUTARI 914 TL
VGM tarafından sağlanan bu destek ödemelerinde tutar 914 TL olarak belirlenmiştir. Talep edilen koşulları sağlayan vatandaşların yardım ödemelerinden faydalanabilmeleri için kamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne başvuru yapabilirler. Başvuru işlemleri muhtaç aylığı başvuru formu, engelliler için özrünü belirten sağlık kurulu raporunun ilgili vakıf birimlerine şahsen veya posta yoluyla ulaştırılması ile yapılacak.
Kimler Fakirlik Maaşı Alabilir?
En az yüzde 40 engellilik durumu olanlar,18 yaşından küçük anne ile babasını kaybeden ve kendisine bakacak herhangi bir aile üyesi bulunmayanlar,65 yaşını doldurmasına rağmen emeklilik maaşı alamayanlar Aylık toplam geliri muhtaçlık aylığının altında olanlar
Fakirlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Fakirlik maaşı başvurusu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi aracılığıyla yapılmaktadır. Başvuru esnasında vatandaşların gerekli belgeleri sunması gerekmektedir.
Fakirlik maaşı gerekli belgeler;Başvuru sahibine ait üzerinde
T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik kartı ya da nüfus suretinin fotokopisi
Hane halkının her birinin T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik kartı ya da nüfus suretinin fotokopisi
Güncel ikametgah kayıt belgesi
Muhtarlık onaylı muhtaçlık belgesi
Engelli başvuru sahipleri için en az yüzde 40 engeli tespit eden sağlık raporu Aylık net geliri gösteren gelir belgesi
SGK hizmet dökümü
Muhtaçlık maaşı başvuru formu
Fakirlik Maaşı Ne Kadar?
Fakirlik maaşı ne kadar sorusu, ihtiyaç sahipleri tarafından sıklıkla sorulan bir sorudur. 2020 yılı içerisinde fakirlik maaşı 914 TL olarak belirlenmiştir. Başvuruların onaylanmasının ardından vatandaşlar Ziraat Bankası ya da PTT'den maaşlarını alabilirler.