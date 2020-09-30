Milyonlarca kişiye 914 TL destek verilecek! Kimler nasıl başvuru yapabilir? Bu parayı herkes alabilir!

İhtiyaç sahibi milyonlarca kişiye çeşitli yardımlar devlet tarafından vakıflar aracılığı ile yapılıyor. Bu bağlamda çok sayıda devlet kurumu ve vakıf devam eden destek ödemelerine devam ediyorlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan bu destek ödemelerinde aylık geliri düşük olan vatandaşlara ödemeler düzenli ödeme yapılır. Yıl ve prim şartlarını karşılayamayan kişiler, dolayısıyla emekli olamıyordu. Fakat bu vatandaşlara artık fakirlik maaşı adı altında ödeme yapılıyor. Muhtaçlık aylığı olarak da bilinen fakirlik maaşı, Vakıflar Genel Müdürlüğünce bağlanıyor. Düzenli geliri olmayan ve yardıma ihtiyacı olan kişilere verilen maaşa ilişkin şartlar ise; Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.