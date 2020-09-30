Bankaların kredi faiz oranları büyük bir hızla yükselmeye devam ederken vatandaş bu baş döndüren yükseliş sonrası büyük mağduriyet yaşamaya başladı. Konut kredisi faizleri ne kadar sorusu, değişen faiz oranları nedeniyle konut satın almak isteyen vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Pandemi sürecinde uygulamaya alınan düşük faizli konut kredisi paketlerinin sona ermesiyle beraber yeni faiz oranları ve faiz hesaplama işlemleri araştırılıyor. Konut sahibi olmak için kredi çekmek isteyen vatandaşlar, kamu bankalarının yanı sıra özel bankaların da konut kredisi faiz oranlarını merak ediyor. İşte özel bankalar ve kamu bankaları tarafından 120 ay vade ile sunulan 100 bin TL konut kredisi için konut kredisi faizleri ve konut kredisi faiz hesaplama işlemleri...
30 EYLÜL GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Akbank İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 36 Ay %1.35 - %1.89
DenizBank İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 55.000 TL 3 - 36 Ay %1.82
Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 100.000 TL 3 - 36 Ay %1.39 - %1.83
ING İhtiyaç Kredisi 2.000 TL - 100.000 TL 3 - 36 Ay %1.24
İş Bankası İhtiyaç Kredisi 3.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 36 Ay %1.3
QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 35.000 TL 3 - 36 Ay %1.27
TEB - Türk Ekonomi Bankası 1.000 TL - 50.000 TL 3 - 36 Ay %1.24
Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 200.000 TL 3 - 36 Ay %1.44 - %2.08
Enpara.com takvım.com.tr İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 60.000 TL 3 - 36 Ay %1.49
Halkbank İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 50.000 TL 3 - 36 Ay %1.37
Kuveyt Türk İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 36 Ay %1.23
VakıfBank İhtiyaç Kredisi 3.000 TL - 125.000 TL 3 - 36 Ay %1.34
Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 100.000 TL 3 - 36 Ay %1.34
30 EYLÜL GÜNCEL TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Garanti BBVA Taşıt Kredisi 500 TL - 1.000.000 TL 3 - 60 Ay %1.39 - %1.49
ING Taşıt Kredisi 1.000 TL - 120.000 TL 3 - 60 Ay %1.29
İş Bankası Taşıt Kredisi 1.000 TL - 200.000 TL 3 - 60 Ay %1.25 - %1.3
TEB Cetelem Taşıt Kredisi 3.000 TL - 750.000 TL 3 - 60 Ay %0.00 - %1.64
Türkiye Finans Taşıt Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 60 Ay %1.19 - %1.34
Akbank Taşıt Kredisi 2.000 TL - 200.000 TL 3 - 60 Ay %1.31 - %1.65
Albaraka Türk Taşıt Kredisi 1.000 TL - 500.000 TL 3 - 60 Ay %1.2 - %1.5
Alternatif Bank Taşıt Kredisi 5.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 48 Ay %1.31 - %1.36
Anadolubank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 60 Ay %1.4
Burgan Bank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 500.000 TL 3 - 60 Ay %1.74 - %1.76
DenizBank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 100.000 TL 3 - 48 Ay %1.79
Fibabanka Taşıt Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 48 Ay %1.49
Halkbank Taşıt Kredisi 500 TL - 120.000 TL 3 - 48 Ay %1.3
HSBC Taşıt Kredisi 1.000 TL - 200.000 TL 3 - 36 Ay %1.8
Koçfinans Taşıt Kredisi 5.000 TL - 2.000.000 TL 3 - 48 Ay %1.65
Kuveyt Türk Taşıt Kredisi 1.000 TL - 500.000 TL 3 - 60 Ay %1.23 - %1.28
Odeabank Taşıt Kredisi 5.000 TL - 120.000 TL 6 - 60 Ay %1.47
QNB Finansbank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 200.000 TL 3 - 48 Ay %1.61
Şekerbank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 60 Ay %1.44 - %1.52
TEB - Türk Ekonomi Bankası Taşıt Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 36 Ay %1.3
VakıfBank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 250.000 TL 3 - 60 Ay %1.65
Vakıf Katılım Taşıt Kredisi 1.000 TL - 500.000 TL 3 - 48 Ay %1.3
Yapı Kredi Taşıt Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 36 Ay %1.34
Ziraat Bankası Taşıt Kredisi 5.000 TL - 500.000 TL 3 - 60 Ay %1.3
GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Konut kredisi hesaplama işlemlerinin nasıl yapılacağı çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Her banka farklı kredi faiz oranları sunduğu için kredi hesaplama konusunda farklı yöntemler kullanılıyor. Örneğin; 120 ay vadeli 100.000 TL tutarında ING Bank konut kredisi faiz oranı 1.24 olurken aylık ödeme 1606 TL ve toplam geri ödeme de 194.389 TL oluyor. Bunun yanı sıra yine 120 ay vade ile Yapı Kredi bankasının sunduğu 100.000 TL tutarındaki konut kredisinin faiz oranı 1.35 olurken aylık ödeme 1687 TL ve toplam geri ödeme de 204.158 TL oluyor. HSBC 120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisini 1.55 faiz oranı ile veriyor ve aylık ödeme 1840 TL, toplam geri ödeme 222.796 olarak planlanıyor.
Konut kredisi Ziraat Bankası için de vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Güncel değişimleri takip etmek isteyen vatandaşlar Ziraat Bankası konut kredisi faizi ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. 120 ay vadeli, 100.000 TL tutarındaki konut kredisi faiz oranı 1.19 olurken aylık ödeme 1.569 ve toplam geri ödeme 189.677 TL oluyor. Ziraat Bankasının yanı sıra vatandaşlar tarafından Halk Bankası konut kredisi faizi ne kadar sorusunun yanıtı da araştırılıyor. 120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisi Halkbank tarafından 1.19 faiz oranı ile sunuluyor. Aylık ödeme 1569 TL ve toplam geri ödeme de 188.344 TL oluyor. Vakıfbank 100.000 TL krediyi, 120 ay vade ile 1.29 faiz oranıyla sunarken aylık ödeme 1642 TL ve toplam geri ödeme 197.645 TL oluyor. Alternatif Bank'ta 120 ay vadeli 100.000 TL kredi için 1.20 oran sunulurken aylık ödeme 1576 TL ve toplam geri ödeme 190.906 TL oluyor.
İş Bankası konut kredisi ise 120 ay vadeli, 100.000 TL kredi için 1.20 faiz oranıyla aylık 1576 TL ödeme ve toplam 191.014 TL geri ödeme planı sunuyor. QNB Finansbank 100.000 TL krediyi, 120 ay vade ile 1.49 faiz oranıyla sunarken aylık ödeme 1794 TL ve toplam geri ödeme 216.880 TL oluyor. TEB ise 100.000 TL krediyi, 120 ay vade ile 1.34 faiz oranıyla sunarken aylık ödeme 1680 TL ve toplam geri ödeme 203.242 TL oluyor. Akbank da 100.000 TL krediyi, 120 ay vade ile 1.27 faiz oranıyla sunarken aylık ödeme 1628 TL ve toplam geri ödeme 197.038 TL oluyor. Vatandaşlar tarafından Garanti konut kredisi faiz oranları 2020 de merak ediliyor. Garanti Bankası'nda 120 ay vade, 100.000 TL kredi, 1.31 faiz oranıyla veriliyor ve aylık ödeme 1657 TL, toplam geri ödeme 200.501 TL oluyor. ICBC Bank Turkey, 120 ay vadeli, 100.000 TL konut kredisini 1.17 oran ile kullandırırken aylık ödeme 1555 TL ve toplam geri ödeme 188.070 şeklinde belirleniyor.
Kredi faizleri düşer mi?
2020 yılının son günlerine kadar bankaların bir indirim yapılması beklenmiyor. Enflasyonun kontrol altına alınması ve tek haneli rakamlarda tutulabilmesi, dolar kuru, euro kuru ve altın fiyatları için beklentilerin karşılanması ve kurlarda ki oynaklığın azaltılması, Merkez Bankası ile diğer ülkeler arasında swap anlaşmasının imzalanması gibi konularda somut başarılar elde edilmeden faiz oranlarında bir indirim ya da likidite kaynaklarının tekrar açılması beklenmiyor.
Peşinatsız Ev Kredisi Eksper Hesaplaması Yöntemi
Her bankanın eksper kuruluşu aynı eksper firması ile çalışmazlar. Emlakçılar, müteahhitler hangi eksperin ne kadar değer biçtiğini, hangi eksperin yüksek veya düşük fiyat verdiğini bilirler. Bu sebeple, kredisi onaylanmayacak olan şahıslar için yüksek değerde fiyat biçen eksper servislerini tavsiye ederler. Eğer evinizin emlakçıdan alıyor iseniz, muhtemelen emlakçı evin değerinin tamımına peşinatsız %100 konut kredisi çıkması için sizi uygun olan banka veya ekspere yönlendireceklerdir. Zira siz evi peşinatınız olmadığı için satın alamazsanız, bu durum ne emlakçıya, ne müteahhite, ne size nede bankaya yarayacaktır. Emlakçı, Müteahhit, Banka sizinle aynı fikirde ve herkes kredinin onaylanması için elinden geleni yapacağı için bir şekilde eksper değerini yüksek gösteren bir eksper bulunabilir veya böyle bir ve finans kuruluşu tercih edilebilir.
Konut Kredisi Masrafları Nelerdir?
Ferdi kaza ve hayat sigortası 100 lira ile 400 lira arasındadır. Tespitinde ev sahibinin yaşı, kaç para ev kredisi çektiği ve evin durumu göz önüne alınır.Konut kredisi dosya masrafı ortalama 500 lira civarındadır. Hakem heyetleri tarafından geri alınabilinen bu masraf için bankalar halen konut bu ücreti almaya devam ederler. Bu ücretin geri ödenmesi için talepte bulunmayan kişiler ise, kaderlerine razı olarak bu parayı öderler. Ancak hakem heyetine başvuranlar ise basit bir dilekçe ile parayı geri alabilirler. Yine bu parayı ödemek istemiyor iseniz, yaşadığınız yerde hizmet veren bir avukata başvuru da bulunarak 25 TL. noter vekalet ücreti ile bankalara ödediğiniz dosya masrafını geri alabilirsiniz.
Konut Kredisi Nasıl Alınır?
Bankalar ev finansmanında üst sınırı her ne kadar yukarıda bahsettiğimiz gibi eksper değerinin yüzde seksenini esas alarak hesaplasalar da, birde kredi çekenin ödeme gücünün hesaplaması var. Burada eğer kefil vs. yok ise, tek kişinin maaş bordrosu üzerinden kredi çekiliyor ise, banka kişinin evraklarla ispat etmiş olduğu tüm gelirinin maksimum %70 seviyesinde kredi verebilir. Yani kredi çeken kişi 1.000 TL. maaş alıyorsa, aylık ödeyeceği ev kredisi 700 TL. yi geçemez. Bunun üstüne banka peşinatsız veya peşinatlı konut kredisi vermez.
Emlak GYO tarafından 60 ay vadeli sıfır faizli konut kredisi verilmektedir. Bu kredi ile hiç parası olmayan vatandaş kira öder gibi ev sahibi olabilecektir. Kredinin vadeleri ve faiz oranları ödenecek peşinat oranına göre değişmekte olup, bu kampanya dahilinde düşük faiz oranından faydalanmak için en az %10 peşinat şarttır. Yine bu kredi paketinde, Türkiye'de ilk kez 20 Yıl 240 Ay Vadeli Konut Kredisi verilmektedir. Üstelik 20 yıl vadeli konut kredisinin faiz oranları kampanya dışında diğer bankaların verdikleri kredilerle hemen hemen aynıdır. Eğer %10 oranında peşinatınız var ise (100 bin liralık evin 10 bin lirasını peşin ödeyebilirseniz) mutlaka bu kampanyaya başvurun.