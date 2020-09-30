İş Bankası konut kredisi ise 120 ay vadeli, 100.000 TL kredi için 1.20 faiz oranıyla aylık 1576 TL ödeme ve toplam 191.014 TL geri ödeme planı sunuyor. QNB Finansbank 100.000 TL krediyi, 120 ay vade ile 1.49 faiz oranıyla sunarken aylık ödeme 1794 TL ve toplam geri ödeme 216.880 TL oluyor. TEB ise 100.000 TL krediyi, 120 ay vade ile 1.34 faiz oranıyla sunarken aylık ödeme 1680 TL ve toplam geri ödeme 203.242 TL oluyor. Akbank da 100.000 TL krediyi, 120 ay vade ile 1.27 faiz oranıyla sunarken aylık ödeme 1628 TL ve toplam geri ödeme 197.038 TL oluyor. Vatandaşlar tarafından Garanti konut kredisi faiz oranları 2020 de merak ediliyor. Garanti Bankası'nda 120 ay vade, 100.000 TL kredi, 1.31 faiz oranıyla veriliyor ve aylık ödeme 1657 TL, toplam geri ödeme 200.501 TL oluyor. ICBC Bank Turkey, 120 ay vadeli, 100.000 TL konut kredisini 1.17 oran ile kullandırırken aylık ödeme 1555 TL ve toplam geri ödeme 188.070 şeklinde belirleniyor.

Kredi faizleri düşer mi?

2020 yılının son günlerine kadar bankaların bir indirim yapılması beklenmiyor. Enflasyonun kontrol altına alınması ve tek haneli rakamlarda tutulabilmesi, dolar kuru, euro kuru ve altın fiyatları için beklentilerin karşılanması ve kurlarda ki oynaklığın azaltılması, Merkez Bankası ile diğer ülkeler arasında swap anlaşmasının imzalanması gibi konularda somut başarılar elde edilmeden faiz oranlarında bir indirim ya da likidite kaynaklarının tekrar açılması beklenmiyor.

Peşinatsız Ev Kredisi Eksper Hesaplaması Yöntemi

Her bankanın eksper kuruluşu aynı eksper firması ile çalışmazlar. Emlakçılar, müteahhitler hangi eksperin ne kadar değer biçtiğini, hangi eksperin yüksek veya düşük fiyat verdiğini bilirler. Bu sebeple, kredisi onaylanmayacak olan şahıslar için yüksek değerde fiyat biçen eksper servislerini tavsiye ederler. Eğer evinizin emlakçıdan alıyor iseniz, muhtemelen emlakçı evin değerinin tamımına peşinatsız %100 konut kredisi çıkması için sizi uygun olan banka veya ekspere yönlendireceklerdir. Zira siz evi peşinatınız olmadığı için satın alamazsanız, bu durum ne emlakçıya, ne müteahhite, ne size nede bankaya yarayacaktır. Emlakçı, Müteahhit, Banka sizinle aynı fikirde ve herkes kredinin onaylanması için elinden geleni yapacağı için bir şekilde eksper değerini yüksek gösteren bir eksper bulunabilir veya böyle bir ve finans kuruluşu tercih edilebilir.