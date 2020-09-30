TEMİZLİK HİZMETLERİ MÜDÜR YARDIMCISI

Tekirdağ Şehir Hastanesi;

Temizlik ekiplerinin ve operasyonunun yönetiminde en az 3 yıl deneyimli,

En az Üniversite Mezunu ( Tercihen Turizm Otelcilik vb. bölümlerinden mezun, )

Temizlik ekipmanları, makineleri ve kimyasalları hakkında bilgi sahibi,

Hastane, otel vb. projelerde yönetici olarak görev almış,

Microsoft Office programlarını aktif kullanabilen,

Ekip yönetimi konusunda tecrübeli,

Stratejik düşünebilen ve hedeflerle yönetimde deneyimli,

Takım çalışmasına önem veren,

Problem çözme ve analitik düşünme becerilerine sahip,

Dinamik çalışma ortamına ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

İlgili tüm bölümlerle koordinasyon, iletişim ve işbirliği kurabilecek,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

Tekirdağ'da İkamet Eden veya Edebilecek,

KALİTE UZMANI

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi;

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

Tercihen hastane Kalite biriminde deneyimi olan,

Benzer bir görevde en az 3 yıl tecrübesi bulunan,

ISO 9001 ve ISO 14001 standartlarına hakim olan,

Ofis programlarını iyi derecede kullanabilen,

Tercihen İngilizce bilen,

Seyahat engeli bulunmayan,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,

Aktif araç kullanabilen

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI

Elazığ Şehir Hastanesi;

Üniversitelerin Çalışma Ekonomisi, İşletme ve benzeri 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun

İnsan Kaynakları' nın tüm fonksiyonlarında bilgi sahibi,

İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve İSG başta olmak üzere yasal mevzuata hâkim,

İşe alım, bordro bilgisine sahip, eğitim-geliştirme ve kariyer planlama gibi temel İnsan Kaynakları süreçlerinde görev almış,

En az 5 yıllık deneyime sahip,

Problem çözme yeteneği gelişmiş ve sonuç odaklı,

Etkin zaman yönetimi ve planlama becerisi olan,

Araştırmayı ve ekip çalışmasını seven,

İletişimde etkili, güçlü yazılı ve sözlü ifade yeteneğine sahip,

Etkin dinleme ve müzakere yeteneğine sahip,

Ekip yönetimi konusunda deneyimli

MS Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabilen ve tercihen ERP sistemi hakkında bilgi sahibi,

Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi bulunmayan.

Dinamik ve yoğun iş temposunda çalışabilecek takım arkadaşı arıyoruz.

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi;

Üniversitelerin Çalışma Ekonomisi, İşletme ve benzeri 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun

İnsan Kaynakları' nın tüm fonksiyonlarında bilgi sahibi,

İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve İSG başta olmak üzere yasal mevzuata hâkim,

İşe alım, bordro bilgisine sahip, eğitim-geliştirme ve kariyer planlama gibi temel İnsan Kaynakları süreçlerinde görev almış,

En az 5 yıllık deneyime sahip,

Problem çözme yeteneği gelişmiş ve sonuç odaklı,

Etkin zaman yönetimi ve planlama becerisi olan,

Araştırmayı ve ekip çalışmasını seven,

İletişimde etkili, güçlü yazılı ve sözlü ifade yeteneğine sahip,

Etkin dinleme ve müzakere yeteneğine sahip,

Ekip yönetimi konusunda deneyimli

MS Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabilen ve tercihen ERP sistemi hakkında bilgi sahibi,

Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi bulunmayan.

Dinamik ve yoğun iş temposunda çalışabilecek takım arkadaşı arıyoruz.

ŞEHİR HASTANELERİ NEDİR?

Hastalara sunulan fiziki mekânların büyüklüğü ve sağlık personelinin daha iyi imkânlar içinde hizmet vermesi elbette ki önemli. Şifa dağıtan doktorlarımızın küçük poliklinik odalarında günde yüzlerce hastaya bakması devrinin bitmesi gerekiyordu. Ama asıl mekânların büyüklüğünden ziyade verilen sağlık hizmetinin niteliği önemli.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da aynı soruyu sorup cevabı kendisi verdi; "Şehir hastaneleri görkem ve büyüklükleriyle olan hastaneler mi yoksa fonksiyonel olarak neye karşılık bu şehir hastanelerini inşa ediyoruz" dedi. Sözlerini biraz daha açtı; "Şehir hastanelerini biz bulunduğu bölgenin son noktada hizmeti veren sağlık üsleri olarak konumlandırıyoruz. Bölgenin sağlık üssü olma anlamında hem nitelikli hizmet hem fiziki şartlarıyla ileride olan hem ileri teknolojisiyle ile önde olan hem nitelikli insan kaynağı ile önde olan hem de branş çeşitliliğiyle birçok alanda son nokta olarak görülen ve hastanın kanalize olduğu sağlık üssü olarak planlamak istiyoruz" diye anlattı. Yani Şehir Hastanesi'ne gidince oradan başka bir yere sevk olmayacaksınız. Tedaviniz tamamlanıp oradan çıkacaksınız.