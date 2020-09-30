KPSS puan şartı olmadan farklı illerdeki şehir hastanelerine personel alımı yapılacağı açıklandı. Başvurusu internet üzerinden yapılan personel alımı için başvuru bilgileri, şartları ve detayları sayfamızda yer alıyor. Bu anlamda 4000-5000 bin TL maaşla KPSS şartsız çeşitli kadrolara personel alımları yapılacak. Bir ilan sayfası üzerinden yayımlanan duyurularda, farklı şehirlerdeki şehir hastaneleri bünyesinde istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. Şehir hastaneleri bünyesindeki firmalarda istihdam edilecek personellerde aranan şartlar, başvuru bilgileri takvim.com.tr'de yer alıyor.
BAŞVURU
İlana başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvurusunu yapmak isteyen adayların aşağıdaki adrese gitmesi gerekmektedir.
https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=%C5%9Fehir%20hastane
Linki kopyalayıp yeni sekmede açtıktan sonra başvuru yapmak istediğiniz pozisyonu seçin ve özgeçmiş oluşturarak başvurunuzu yapın.
BAŞVURU DETAYLARI
Şehir hastaneleri bünyesine yapılan personel alımlarında başvuru detayları, alım yapılan kadrolar ve şartlar şu şekilde:
ŞOFÖR
En az lise mezunu,
İstanbul şehir trafiğine ve güzergahlarına hakim,
Dış görünüşüne özen gösteren ve diksiyonu düzgün,
Yoğun ve esnek çalışma saatlerine uyumlu,
Güvenilir ve güler yüzlü,
Sağlık sorunu olmayan,
B sınıf ehliyetli, en az 3 yıldır aktif araç kullanan,
HBYS TEKNİK DESTEK UZMANI
· Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Yazılım destek teknolojileri çözümlerinde en az 3 yıl DENEYİM sahibi olmak,
· Üniversitelerin 2 veya 4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun olmak (tercihen Bilgisayar Mühendisliği ya da Bilgisayar Programcılığı),
· MS SQL bilgisine sahip,
· MS Office programlarını etkin kullanabilen,
· İstanbul' da ikamet eden,
· Tercihen sürücü belgesi olan ve aktif araç kullanabilen, şehir dışı gitme ve kalma problemi olmayan,
· Yeni çözümler üretebilen, gelişime açık, analiz ve karar verebilme yeteneğine sahip, iletişim yönü kuvvetli, araştırma ve öğrenmeye istekli, ekip çalışmasına yatkın, sonuç odaklı, yaratıcılığı güçlü, zaman yönetiminde başarılı, yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,
· Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 2 (iki) yıl tecilli,
VERİ GİRİŞ PERSONELİ
Konya Şehir Hastanesi:
Üniversitelerin tıbbi dokümantasyon, hastane işletmeciliği, sağlık yönetimi, işletme ve iktisat Ön lisans/Lisans bölümlerinden mezun,
Hasta memnuniyeti odaklı iş akış yöntemlerini belirleme ve uygulama konusunda en az 10 yıl deneyimli,
Hastanelerde poliklinik, yatan hasta tedavi hizmetleri, hasta memnuniyeti gibi hastane yönetim süreçleri konusunda en az 10 yıl deneyim sahibi,
Görev tanımındaki personel ve hastane süreçlerini en etkin şekilde yönetebilecek,
Sorumlu olduğu ekibinin süreçleri ile ilgili günlük, haftalık, aylık raporlarını üst yönetime yapabilecek,
Hastanedeki Veri Giriş Elemanlarının şirket imajı ve kültürüyle uyumlu bir şekilde görev yapmalarını yönetmek.
Konya'da İkamet eden,
İŞLETME MÜDÜRÜ
Tekirdağ Şehir Hastanesinde Görev alacak Tekirdağ'da ikamet edecek, en az 5 sene hastane veya benzeri kurumlarda tecrübeli Teknik İşletme Müdürü aranmaktadır.
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU
Tekirdağ Şehir Hastanesi;
Ekip Çalışmasına yatkın, Çalışma arkadaşları ile uyum içinde çalışabilecek,
İş süreçlerindeki risk öngörüsüne sahip olan sorun öncesi müdahale edebilen,
Tercihen Hastane ve/veya kompleks binalarda görev almış,
Tercihen çalışacağı alanda belge sahibi,
Vardiyalı çalışma saatlerine uygun,
Tekirdağ da ikamet eden veya edebilecek
MAKİNE TEKNİKERİ
Tekirdağ Şehir Hastanesi 'ne makine teknikeri alınacak:
* Ön lisans Mezunu
* En az 3 yıl deneyimli
* Esnek ve uyumlu
* Vardiyalı çalışabilecek
* Isıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinin çalışma prensiplerini bilen
* Stratejik düşünebilen, problem çözme, planlama yeteneği gelişmiş
* İnisiyatif alabilen, bireysel motivasyonu yüksek
* Sonuç odaklı ve aktif
* Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış
* Hastane deneyimi olan
* Tercihen Tekirdağ'da ikamet eden veya edebilecek adaylar
ZAYIF AKIM TEKNİSYENİ
Tekirdağ Şehir Hastanesi;
-Periyodik bakım ve onarımlarının yapılması,
-Sistemlerin periyodik backup' larının alınması,
-Bakımları yapılan sistemler hakkında dokümantasyon hazırlanması,
-Projelerde inceleme ve düzenleme yapabilecek yeterlilikte AUTOCAD bilgisine sahip,
-Esnek çalışma saatlerine ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,
-Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak niteliklerine sahip ekip arkadaşı arıyoruz.
YAZILIM DESTEK UZMANI
Konya Şehir Hastanesi;
Sağlık sektör tecrübesi bulunan, dinamik ve çevik bir takımın oyuncusu olmak isteyen;
Üniversitelerin 2 veya 4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun olmak (Tercihen Bilgisayar Mühendisliği ya da Bilgisayar Programcılığı),
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Yazılım destek teknolojileri çözümlerinde en az 3-4 yıl deneyim sahibi olmak,
Sağlık sektörü ve hastane işleyiş süreçlerine hakim,
Analiz süreçlerine hakim,
Test ve Doğrulama süreçlerini uygulamış,
İlgili süreçler ile ilgili dokümantasyon üretmiş/üretebilecek,
SQL bilgisine sahip,
MS Office programlarını etkin kullanabilen,
Kendini geliştirmeye açık.
İnsan ilişkilerinde başarılı ve prezantabl,
Sorumluluk sahibi,
Ekip çalışmasına yatkın,
Tercihen İngilizce bilen,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya muaf,
Seyahat engeli bulunmayan,
Konya'da ikamet eden/edebilecek,
TEMİZLİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
Tekirdağ Şehir Hastanesi;
Temizlik ekiplerinin ve operasyonunun yönetiminde en az 5 yıl deneyimli,
En az Üniversite Mezunu ( Tercihen Turizm Otelcilik vb. bölümlerinden mezun, )
Temizlik ekipmanları, makineleri ve kimyasalları hakkında bilgi sahibi,
Hastane, otel vb. projelerde yönetici olarak görev almış,
Microsoft Office programlarını aktif kullanabilen,
Ekip yönetimi konusunda tecrübeli,
Stratejik düşünebilen ve hedeflerle yönetimde deneyimli,
Takım çalışmasına önem veren,
Problem çözme ve analitik düşünme becerilerine sahip,
Dinamik çalışma ortamına ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
İlgili tüm bölümlerle koordinasyon, iletişim ve işbirliği kurabilecek,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
Tekirdağ'da İkamet Eden,
TEMİZLİK HİZMETLERİ MÜDÜR YARDIMCISI
Tekirdağ Şehir Hastanesi;
Temizlik ekiplerinin ve operasyonunun yönetiminde en az 3 yıl deneyimli,
En az Üniversite Mezunu ( Tercihen Turizm Otelcilik vb. bölümlerinden mezun, )
Temizlik ekipmanları, makineleri ve kimyasalları hakkında bilgi sahibi,
Hastane, otel vb. projelerde yönetici olarak görev almış,
Microsoft Office programlarını aktif kullanabilen,
Ekip yönetimi konusunda tecrübeli,
Stratejik düşünebilen ve hedeflerle yönetimde deneyimli,
Takım çalışmasına önem veren,
Problem çözme ve analitik düşünme becerilerine sahip,
Dinamik çalışma ortamına ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
İlgili tüm bölümlerle koordinasyon, iletişim ve işbirliği kurabilecek,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
Tekirdağ'da İkamet Eden veya Edebilecek,
KALİTE UZMANI
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi;
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
Tercihen hastane Kalite biriminde deneyimi olan,
Benzer bir görevde en az 3 yıl tecrübesi bulunan,
ISO 9001 ve ISO 14001 standartlarına hakim olan,
Ofis programlarını iyi derecede kullanabilen,
Tercihen İngilizce bilen,
Seyahat engeli bulunmayan,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,
Aktif araç kullanabilen
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI
Elazığ Şehir Hastanesi;
Üniversitelerin Çalışma Ekonomisi, İşletme ve benzeri 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun
İnsan Kaynakları' nın tüm fonksiyonlarında bilgi sahibi,
İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve İSG başta olmak üzere yasal mevzuata hâkim,
İşe alım, bordro bilgisine sahip, eğitim-geliştirme ve kariyer planlama gibi temel İnsan Kaynakları süreçlerinde görev almış,
En az 5 yıllık deneyime sahip,
Problem çözme yeteneği gelişmiş ve sonuç odaklı,
Etkin zaman yönetimi ve planlama becerisi olan,
Araştırmayı ve ekip çalışmasını seven,
İletişimde etkili, güçlü yazılı ve sözlü ifade yeteneğine sahip,
Etkin dinleme ve müzakere yeteneğine sahip,
Ekip yönetimi konusunda deneyimli
MS Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabilen ve tercihen ERP sistemi hakkında bilgi sahibi,
Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi bulunmayan.
Dinamik ve yoğun iş temposunda çalışabilecek takım arkadaşı arıyoruz.
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi;
Üniversitelerin Çalışma Ekonomisi, İşletme ve benzeri 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun
İnsan Kaynakları' nın tüm fonksiyonlarında bilgi sahibi,
İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve İSG başta olmak üzere yasal mevzuata hâkim,
İşe alım, bordro bilgisine sahip, eğitim-geliştirme ve kariyer planlama gibi temel İnsan Kaynakları süreçlerinde görev almış,
En az 5 yıllık deneyime sahip,
Problem çözme yeteneği gelişmiş ve sonuç odaklı,
Etkin zaman yönetimi ve planlama becerisi olan,
Araştırmayı ve ekip çalışmasını seven,
İletişimde etkili, güçlü yazılı ve sözlü ifade yeteneğine sahip,
Etkin dinleme ve müzakere yeteneğine sahip,
Ekip yönetimi konusunda deneyimli
MS Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabilen ve tercihen ERP sistemi hakkında bilgi sahibi,
Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi bulunmayan.
Dinamik ve yoğun iş temposunda çalışabilecek takım arkadaşı arıyoruz.
ŞEHİR HASTANELERİ NEDİR?
Hastalara sunulan fiziki mekânların büyüklüğü ve sağlık personelinin daha iyi imkânlar içinde hizmet vermesi elbette ki önemli. Şifa dağıtan doktorlarımızın küçük poliklinik odalarında günde yüzlerce hastaya bakması devrinin bitmesi gerekiyordu. Ama asıl mekânların büyüklüğünden ziyade verilen sağlık hizmetinin niteliği önemli.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da aynı soruyu sorup cevabı kendisi verdi; "Şehir hastaneleri görkem ve büyüklükleriyle olan hastaneler mi yoksa fonksiyonel olarak neye karşılık bu şehir hastanelerini inşa ediyoruz" dedi. Sözlerini biraz daha açtı; "Şehir hastanelerini biz bulunduğu bölgenin son noktada hizmeti veren sağlık üsleri olarak konumlandırıyoruz. Bölgenin sağlık üssü olma anlamında hem nitelikli hizmet hem fiziki şartlarıyla ileride olan hem ileri teknolojisiyle ile önde olan hem nitelikli insan kaynağı ile önde olan hem de branş çeşitliliğiyle birçok alanda son nokta olarak görülen ve hastanın kanalize olduğu sağlık üssü olarak planlamak istiyoruz" diye anlattı. Yani Şehir Hastanesi'ne gidince oradan başka bir yere sevk olmayacaksınız. Tedaviniz tamamlanıp oradan çıkacaksınız.