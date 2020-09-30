Taşeron işçi maaş zammı için son gelişmeler neler? 4D sürekli işçi kadrolarında çalışan işçilerin maaş zammı için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından teklif edilecek zam oranı merak konusu oldu. Taşeron işçilerin bazılarında ise asgari ücret zamları sonrasında, bu seviyenin altında kalma durumu oldu. Asgari ücretten daha düşük seviyeye düşen taşeron işçi maaşlarına ilişkin ise Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme devreye girdi. Bakanlık asgari ücret zammı sonrasında düşük maaşlı olanların maaşlarını asgari ücret seviyesine çekti.
YÜZDELİK DİLİM İLE EK ZAM GELİYOR MU?
Devlet kurumlarında ve alt birimlerinde yaklaşık 900 bin taşeron işçi bulunuyor. 4/D statüsünde kadroya alınan taşeron işçilerin büyük bir bölümünde kadroya geçiş aşamasında maaş düzenlemesi oldu. Bu düzenlemeler ise daha sonra yargıya taşındı.
Mahkemelerin taşeron işçiler için verdikleri kararlarda taşeron işçilerin maaşlarında yapılan düzenlemeler kaldırıldı. Bu kapsamda maaşları yeniden düzenlenen taşeron işçilerin yeni maaşları; kadroya alınmadan önceki maaşlarının asgari ücrete oranına göre belirlendi.
YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ GELİRSE MAAŞLAR NE KADAR ARTAR?
Kamuda çalışan taşeron işçilerin 2020 TİS toplantısında beklentilerinden birisi de yüzdelik dilim ile ek zam.
Eğer Çalışma Bakanlığı bu alanda bir adım atarsa maaş oranları yeniden belirlenecek. Buna göre işçilerin kadroya alınmadan önceki maaşları önem kazanacak. O dönemki maaşların asgari ücrete orana mevcut asgari ücret oranına göre belirlenecek ve ödemeler ona göre yapılacak.
TAŞERONA AÇSHB'NİN AÇIKLAYACAĞI ZAM ORANI
Zam oranı Çalışma Bakanlığı tarafından verilecektir. Bu karar taşeron işçilerini sevindirirken diğer bir yandan da umut oldu. Bu konu hakkında sendika yetkililerinden gerekli açıklama da yapıldı. Açıklamaya göre "Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurguladı." Taşeron işçileri için 4 yüzdelik zam oranı söz konusudur. Ancak hangi yüzdelik oranın uygulanacağı henüz net değildir. Taşeron işçilerinin yaptığı sözleşmeye göre %17.5 oranında zam talebi var. Fakat öngörülere göre %15' lik zam uygulanması büyük ihtimaldir.
KAMUDA ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLER MAAŞ ZAM ORANI TALEPLERİNİ SUNACAKLAR
Kamuda çalışan taşeron işçiler için KHK'dan sonraki dönemlerde belirlenen maaş zammı yüzde 4 oldu. Enflasyon oranlarının yüzde 10 bandının üzerinde olduğu bu süreçte işçilerin maaşlarının alım güçleri oldukça azaldı.
Taşeron işçilerin bazılarında ise asgari ücret zamları sonrasında, bu seviyenin altında kalma durumu oldu. Asgari ücretten daha düşük seviyeye düşen taşeron işçi maaşlarına ilişkin ise Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme devreye girdi. Bakanlık asgari ücret zammı sonrasında düşük maaşlı olanların maaşlarını asgari ücret seviyesine çekti.
MASADA OLAN ZAM ORANLARI
Bu dönemden sonra maaşların artmasını bekleyen taşeron işçiler için ise yeni bir dönem başlıyor.
Basında konuşulmaya başlayan zam oranlarına ilişkin ise bazı değerler ön plana çıkıyor. En kuvvetli ihtimallerden bir tanesi ise 2020 yılı asgari ücret maaş zam oranı olan yüzde 15. Bu oran enflasyon rakamının üzerinde olup kabul edilmesi halinde işçilere refah payı sağlayacak.
2020 TİS görüşmelerinde önemli olan bir diğer nokta sendikanın zam talebi. Bu konuda bir açıklama gelmezken işçi sendikasının geçmiş dönemdeki yüzde 4'lük zam oranlarını gör önünde bulundurması bekleniyor. Bu kapsamda sendikanın yüzde 15'ten yukarı bir oranda masada olması kuvvetle muhtemel gözüküyor.
YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ
İşçilerin genel talebi bu düzenlemenin tüm taşeron işçiler yapılması. Konunun 2020 TİS görüşmelerinde yer alması bekleniyor.