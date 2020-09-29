

Emeklilere promosyon veren bankalar hangileri? Hangi banka ne kadar promosyon ödeyecek?

Emekli olup maaş almaya hak kazanmış olan kişilere yönelik olarak hayata geçirilen düzenlemeye göre, 3 yıl süreyle aynı bankada kalma sözü veren emeklilere promosyon adı altında ek ödeme yapılacak. İlk promosyon ödeme dönemini kaçıran emekliler başvuruda bulundukları takdirde 2. promosyon döneminden yararlanmak suretiyle önemli miktarda ek gelire sahip olabilecek. Buna göre Garanti BBVA bankasından emekli maaşı alan bir kişi 3 yıl süreyle maaşını bu bankadan almaya devam ederse, herhangi bir ek ürün kullanma zorunluluğuna tabi olmadan 1500 TL ek ödeme, yani promosyon alabilecek.

1500 TL'ye kadar maaş alanlar 800 TL, 1500 ve 2500 arasında maaş alanlar 1000 TL, 2500 ve üzeri miktarlarda emekli maaşı alanlar ise, 1500 TL promosyon almaya hak kazanacak.