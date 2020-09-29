SEYYANEN NE DEMEK? SEYYANEN NE ANLAMA GELİYOR?

Seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Seyyanen zamda ise örneğin zam 50 tl ise, herkesin maaşı o kadar artar. Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için faydalıdır.

'ORAN GÜNCELLENSİN'

Ek ödeme oranıyla ilgili müjde bekleyen emekliler, taleplerini TAKVİM'e, "Çalışanlara asgari geçim indimi olarak en az 220 lira verilirken, bizim ödememiz bunun altında kalıyor. Oranın güncellenmesini bekliyoruz" sözleriyle anlatıyor.

Bu talep hayata geçerse, emeklilerin aylık kazancı artacak. Emekliler, maaşlarının yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 382 liraya varan artış olacak.

6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 255 lira yerine 637 lira ek ödeme verilecek.