Migros market personel alımlarına kariyer sitesi üzerinden devam ediyor. Bu anlamda alımlar tüm Türkiye genelinde yapılıyor. Migros personel ve eleman alımı yapılacak pozisyonları incelediğimizde alım yapılacak pozisyonlar şu şekildedir. Satış danışmanı, Reyon görevlisi, Tezgahtar, Kurye, Kargo Takip Personeli, Şöför, Mağaza Personeli, Şarküteri Elemanı başta olmak üzere yüzlerce pozisyon için ilan yayınlanmıştır. Migros market personel alımı yapılacak olan pozisyonlara ilişkin bazı kadrolar yukarıda verilmiştir. İlgili kadroları adaylar nasıl görebilir ve başvurular nasıl yapılacak. Buna göre aşağıda yer almakta olan linki takip edecek olan kişiler tüm kadroları görebilir ve başvurularını tamamlayabilir.