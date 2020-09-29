Fiat, Renault, Opel, Peugeot, Hyundai, ve Kia marka otomobiller için avantajlı fiyat listesi - Son fırsat! Eylül 2020 araba kampanyaları!



FİAT EYLÜL 2020 ARABA KAMPANYASI

Türkiye'de en çok otomobil satan markalar arasında zirve yarışı yapan Fiat da Eylül 2020 araba kampanyasını açıkladı. Yapılan kampanya bilgilendirmesine göre Fiat Egea Hatchback model araçlar 128.900 TL'ten başlayan fiyatlarla müşterilere alımına sunuldu. Ayrıca bu model araç için taksit imkanı da tanındı. Buna göre 40.900 TL peşin ödeme yapan müşteriler kalan tutarı 2.865 TL'den başlayan ttaksitlerle ödeyebilecekler.

Fiat'ın kampanya kapsamına soktuğu bir diğer araç ise Sportif SUV Fiat 500x Sport oldu. Bu modelin sıfır kilometre araçlarının satışında müşterilere 12.000 TL'ye varan indirimler sunuldu. Bu kampanya da Eylül ayı boyunca devam edecek ve dileyen müşteriler bundan yararlanabilecekler.

NİSSAN EYLÜL 2020 ARABA KAMPANYASI

Eylül ayı araba kampanyası açıklayan firmalardan birisi de Nissan oldu. Nissan tarafından yapılan yeni kampanya bilgilendirmesine göre Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV model aracı olan Nissan Qashqai de kampanyaya dahil edildi. Buna göre bu araç Eylül ayının sonuna kadar 282.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı.Kampanyaya ek olarak bu modellerde düz vitesli fiyatına müşteriler otomatik vitesli araç da alabilecekler.

Bir diğer Nissan kampanyası ise Nissan Micra için düzenlendi. Bu modeller için Nissan tarafından yapılan kampanya açıklamasına göre Eylül ayı boyunca müşterilere 50.000 TL kredi imkanı veriliyor. 12 ay vadesi olan bu kredi için müşterilere aylık yüzde 0,59 kredi faizi uygulanacak. Bu faiz oranının oldukça düşük olması kampanyayı da cazip hale getiriyor.